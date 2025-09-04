Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo hiệu quả

Nhiều quốc gia sớm xác định tầm nhìn phát triển AI như một ưu tiên chiến lược và kịp thời xây dựng phương án phát triển trí tuệ nhân tạo hiệu quả.

Thanh Bình

Tại Diễn đàn "AI trong Kỷ nguyên Số" diễn ra vào chiều 29/8 vừa qua, các lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng nhiều chuyên gia hàng đầu đã cùng nhau đánh giá cao vai trò chiến lược của trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời chia sẻ tầm nhìn, cơ hội và những thách thức mà Việt Nam đang đối mặt trước làn sóng công nghệ này.

Trong kỷ nguyên số, nhiều quốc gia xác định rõ, AI không chỉ là công nghệ hỗ trợ mà dần trở thành hạ tầng nền tảng, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, an ninh, giáo dục, y tế và quản trị xã hội.

Trung Quốc

Trung Quốc là một trong những quốc gia sớm nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của AI trong việc định hình sức mạnh quốc gia và vị thế quốc tế. Năm 2017, Chính phủ Trung Quốc công bố “Kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới”, đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm AI hàng đầu thế giới. Đây không chỉ là một chiến lược công nghệ mà còn là một định hướng tổng thể gắn liền với an ninh quốc gia, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống xã hội và khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tầm nhìn AI của Trung Quốc thể hiện trên nhiều khía cạnh. Thứ nhất, quốc gia này tập trung đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, khuyến khích các tập đoàn công nghệ lớn như Baidu, Alibaba, Tencent và Huawei trở thành lực lượng tiên phong. Thứ hai, Trung Quốc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ, coi dữ liệu là “nhiên liệu” để đào tạo các mô hình AI. Lợi thế về dân số đông, thị trường số rộng lớn cùng chính sách quản lý tập trung giúp nước này tạo ra nguồn dữ liệu phong phú và đa dạng.

01.jpg
Trung Quốc đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những cường quốc AI có ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Ảnh: TRENDS Research & Advisory.

Bên cạnh đó, Trung Quốc định hướng ứng dụng AI rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: từ quốc phòng, an ninh, giám sát xã hội đến thương mại điện tử, y tế, giáo dục và đô thị thông minh. Các thành phố như Thâm Quyến, Hàng Châu và Bắc Kinh trở thành trung tâm thử nghiệm AI với hàng loạt dự án xe tự lái, quản lý giao thông bằng AI và chính quyền số.

Có thể khẳng định, với tầm nhìn chiến lược rõ ràng, sự đầu tư đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, Trung Quốc đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những cường quốc AI có ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay.

Nhật Bản

Nhật Bản là một quốc gia có cách tiếp cận độc đáo trong phát triển AI, khi không chỉ chú trọng vào khía cạnh tăng trưởng kinh tế của công nghệ này mà còn đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng sống và giải quyết các vấn đề xã hội. Khái niệm “Xã hội 5.0” do Chính phủ Nhật Bản đưa ra là minh chứng rõ ràng: một xã hội siêu thông minh, nơi AI cùng với Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và robot trở thành nền tảng để cân bằng giữa phát triển kinh tế và phúc lợi con người.

Tầm nhìn của Nhật Bản hướng đến việc sử dụng AI để đối phó với những thách thức đặc thù, đặc biệt là dân số già hóa nhanh chóng và lực lượng lao động suy giảm. AI được triển khai trong y tế để chẩn đoán bệnh sớm, hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi, cũng như trong lĩnh vực robot chăm sóc và dịch vụ y tế từ xa. Trong sản xuất công nghiệp, Nhật Bản tích hợp AI nhằm nâng cao năng suất, tối ưu chuỗi cung ứng và phát triển các thế hệ robot công nghiệp thông minh.

02.jpg
Nhật Bản không chỉ phát triển AI như một công cụ kinh tế mà còn như một giải pháp toàn diện để kiến tạo xã hội hài hòa. Ảnh: LinkedIn.

Đồng thời, Nhật Bản coi trọng yếu tố đạo đức và niềm tin xã hội đối với AI. Chính phủ ban hành các hướng dẫn về phát triển và ứng dụng AI an toàn, minh bạch, đảm bảo AI phục vụ con người thay vì thay thế con người. Đây là điểm khác biệt so với nhiều quốc gia khác, khi Nhật Bản nhấn mạnh triết lý “AI vì con người”.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng thúc đẩy hợp tác quốc tế về AI, đặc biệt trong khuôn khổ G7 và các diễn đàn toàn cầu, nhằm xây dựng chuẩn mực chung về quản trị công nghệ mới. Với định hướng “Xã hội 5.0”, Nhật Bản không chỉ phát triển AI như một công cụ kinh tế mà còn như một giải pháp toàn diện để kiến tạo xã hội hài hòa, nơi công nghệ gắn kết mật thiết với đời sống và hạnh phúc con người.

Singapore

Tầm nhìn phát triển AI của Singapore gắn liền với việc xây dựng đảo quốc này trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu. Tháng 11/2019, Chính phủ Singapore công bố Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (National AI Strategy – NAIS), xác định AI là trụ cột trọng yếu trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, Singapore đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về triển khai và ứng dụng AI trong các lĩnh vực thiết yếu, đồng thời hình thành hệ sinh thái công nghệ vững mạnh để thu hút đầu tư và nhân tài quốc tế.

Điểm nổi bật trong chiến lược AI của Singapore là sự tập trung có chọn lọc. Thay vì trải rộng nguồn lực, quốc gia này ưu tiên ứng dụng AI vào năm lĩnh vực chiến lược: y tế, giao thông, giáo dục, an toàn – an ninh và dịch vụ công. Cách tiếp cận này vừa giải quyết trực tiếp các vấn đề xã hội, vừa tạo tác động tích cực đến người dân. Ví dụ, trong y tế, AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh và quản lý hồ sơ sức khỏe thông minh; trong giao thông, AI giúp tối ưu hóa luồng xe và phát triển các giải pháp xe tự lái; trong dịch vụ công, AI được tích hợp để nâng cao hiệu quả quản lý hành chính và xây dựng chính phủ số.

03.jpg
Singapore đang định vị mình là một trung tâm AI của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ảnh: ValidMind.

Ngoài ra, Singapore chú trọng phát triển khung pháp lý và đạo đức AI nhằm đảm bảo công nghệ được sử dụng minh bạch, công bằng và an toàn. Các nguyên tắc về quản trị dữ liệu, bảo mật thông tin và quyền riêng tư của công dân luôn được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, chính phủ cũng đầu tư mạnh vào đào tạo kỹ năng số, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên AI.

Với chiến lược rõ ràng, cơ chế quản lý linh hoạt và tầm nhìn dài hạn, Singapore không chỉ tạo ra nền tảng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội mà còn định vị mình là một trung tâm AI của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, góp phần khẳng định vị thế một quốc gia nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng lớn trong kỷ nguyên số.

#Chiến lược phát triển AI #Trí tuệ nhân tạo Việt Nam #AI trong Kỷ nguyên Số #Chiến lược AI Trung Quốc #Ứng dụng AI trong Nhật Bản #Xã hội 5.0 Nhật Bản

Bài liên quan

Kho tri thức

Kinh nghiệm chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện ở các quốc gia

Từ 1/7/2026, xe máy xăng bị cấm ở vành đai 1 Hà Nội. Học hỏi bài học từ các nước giúp người dân chuyển đổi xe điện suôn sẻ, tiết kiệm và hiệu quả.

Lộ trình này sẽ tiếp tục mở rộng, hạn chế ô tô cá nhân chạy xăng dầu tại các tuyến đường trong vành đai 1 và 2 từ năm 2028, đến năm 2030 sẽ vươn tới vành đai 3, hướng tới chấm dứt xe cá nhân chạy xăng ở trung tâm đô thị.

Việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đang trở thành xu hướng toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí gia tăng và nhu cầu phát triển bền vững. Nhiều quốc gia đã tiến hành quá trình này với chiến lược khác nhau, tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm cơ sở hạ tầng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Kinh nghiệm quản lý quảng cáo trực tuyến của các nước

Vụ bê bối kẹo rau củ Kera "1 viên kẹo tương đương một đĩa rau" đang đặt ra câu hỏi nghiêm túc về hiệu quả của việc quản lý quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam hiện nay.

Trên bình diện quốc tế, quản lý quảng cáo trực tuyến là một vấn đề phức tạp và tiềm ẩn nhiều thách thức trong môi trường số hóa. Tùy vào điều kiện cụ thể, mỗi quốc gia lại áp dụng các chiến lược và quy định riêng để kiểm soát nội dung quảng cáo trực tuyến và bảo vệ người tiêu dùng.
Sau đây là một số kinh nghiệm tiêu biểu trong việc quản lý quảng cáo trực tuyến từ các quốc gia có nền thương mại điện tử phát triển.
Xem chi tiết

Thế giới

Kinh nghiệm phòng ngừa lừa đảo bằng công nghệ cao ở các nước

Trong thời đại số hóa mạnh mẽ, các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao đang ngày càng tinh vi.

Ngày 8/8/2025, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về Thực hiện Công điện số 29/CĐ-TTg ngày 3/4/2025 và tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời đại số hóa mạnh mẽ, các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao đang ngày càng tinh vi. Từ lừa đảo qua email, tin nhắn giả mạo, cuộc gọi giả danh, đến tấn công mạng quy mô lớn nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, người dân trên khắp thế giới đã trở thành mục tiêu của tội phạm mạng. Trước thực trạng đó, nhiều quốc gia đã xây dựng các chiến lược phòng ngừa và ứng phó, kết hợp giữa biện pháp pháp lý, công nghệ và tuyên truyền nhằm bảo vệ người dân cũng như hệ thống tài chính.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới