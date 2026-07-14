Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Chiếc thuyền độc mộc cổ nhất thế giới được tìm thấy ở Di chỉ Khóa Hồ Kiều

Chiếc thuyền độc mộc cổ nhất thế giới được tìm thấy tại di chỉ Khóa Hồ Kiều gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Di chỉ Khóa Hồ Kiều nằm tại làng Tương Hồ, quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Kết quả định tuổi bằng phương pháp carbon phóng xạ C-14 cho thấy, các hiện vật được khai quật tại nơi này có niên đại khoảng 7.000–8.000 năm trước.

Nhiều nhà khảo cổ học Trung Quốc cho rằng, Di chỉ Khóa Hồ Kiều là di chỉ văn hóa Thời kỳ đồ đá mới sớm nhất từng được phát hiện tại tỉnh Chiết Giang. Khu di chỉ này mang đặc trưng văn hóa riêng biệt, hoàn toàn độc lập với các nền văn hóa cổ đã được phát hiện ở khu vực hạ lưu sông Dương Tử. Đồng thời, những phát hiện tại đây lần đầu tiên cho thấy mối liên hệ giữa khu vực trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử trong thời kỳ tiền sử.

anh-chup-man-hinh-2026-07-12-164131.png
Chiếc thuyền độc mộc cổ nhất thế giới được tìm thấy tại di chỉ Khóa Hồ Kiều gây ngạc nhiên các chuyên gia. Ảnh: @China.org.

Các nhà khảo cổ đã khai quật được một số lượng lớn di vật văn hóa cổ, bao gồm đồ gốm vẽ hoa văn tinh xảo, đồ gốm không tráng men, công cụ đá, dụng cụ nghề mộc và nhiều hiện vật bằng ngọc.

Nơi đây nổi tiếng vì được tìm thấy chiếc thuyền độc mộc cổ nhất thế giới, bằng chứng ban đầu về việc thuần hóa lúa gạo, và một số trường hợp sử dụng sớm nhất đá sơn mài thô và hạt cây trà.

Những hiện vật này mang phong cách đặc trưng riêng, có niên đại sớm hơn các di chỉ nổi tiếng Hà Mẫu Độ và Lương Chử, đồng thời thể hiện nhiều yếu tố tương đồng với nền văn hóa cổ khu vực hồ Động Đình thuộc tỉnh Hồ Nam. Điều này cho thấy di chỉ Khóa Hồ Kiều giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc nghiên cứu nguồn gốc và quá trình phát triển của các nền văn hóa Thời Kỳ Đồ Đá Mới ở lưu vực sông Dương Tử.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Di chỉ #Khóa Hồ Kiều #tỉnh Chiết Giang

Bài liên quan

Kho tri thức

Nhiều hiện vật trong di chỉ khảo cổ Beifudi hé lộ sự thật lịch sử thú vị

Khai quật địa điểm tế lễ, các mảnh ngọc và đá, đồ gốm và mặt nạ gốm chạm khắc tại Di tích thời tiền sử tỉnh Hà Bắc, hé lộ sự thật lịch sử thú vị.

Di chỉ khảo cổ Beifudi được phát hiện lần đầu vào năm 1985, cho đến nay là một trong những di chỉ tiền sử quan trọng nhất của tỉnh Hà Bắc, có ý nghĩa to lớn đối với việc nghiên cứu nền văn minh tiền sử ở miền Bắc Trung Quốc.

Di chỉ thời kỳ đồ đá mới này có niên đại khoảng 7.000–8.000 năm, đã được một nhóm khảo cổ thuộc Viện Nghiên cứu Di vật Văn hóa tỉnh Hà Bắc khai quật, do ông Đoàn Hồng Chấn đứng đầu.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Gò vỏ sò kỳ quái 6.000 năm tuổi hé lộ nhiều sự thật lịch sử

Các nhà khảo cổ học khai quật địa điểm gò vỏ sò kỳ quái ở Quảng Tây, Trung Quốc, hé lộ nhiều sự thật lịch sử thú vị, hấp dẫn.

Theo đó, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật một địa điểm gò vỏ sò thời kỳ đồ đá mới ở thành phố Trùng Khánh, Quảng Tây, tây nam Trung Quốc. Tại gò chứa nhiều vỏ sò kỳ quặc này, các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều mảnh đá, xương và công cụ làm từ vỏ sò, đồ trang trí và tàn tích của thực vật và động vật trong hơn 10 ngôi mộ tiền sử nằm sâu 1,6 mét dưới lòng đất gò vỏ sò.

anh-chup-man-hinh-2026-06-28-123116.png
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã bận rộn khai quật một địa điểm gò vỏ sò thời kỳ đồ đá mới ở thành phố Trùng Khánh, Quảng Tây, tây nam Trung Quốc. Ảnh: @China.org.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Cuộc khai quật mới hé lộ diện mạo thật của vương quốc Nabataea huyền thoại

Những cuộc khai quật khảo cổ gần đây đang dần hé lộ rằng Vương quốc Nabataea còn phát triển cao hơn nhiều so với hình dung trước đây.

Trong nhiều thế kỷ, Vương quốc Nabataea được biết đến chủ yếu qua thành phố đá nổi tiếng Petra với những mặt tiền đền đài được đục thẳng vào vách sa thạch. Tuy nhiên, các cuộc khai quật và nghiên cứu khảo cổ trong những năm gần đây tại Jordan, Ả Rập Xê Út và vùng sa mạc Negev đã cho thấy Nabataea không chỉ là một nền văn minh của những công trình ngoạn mục, mà còn là một cường quốc thương mại với trình độ kỹ thuật và tổ chức xã hội đáng kinh ngạc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới