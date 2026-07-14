Chiếc thuyền độc mộc cổ nhất thế giới được tìm thấy ở Di chỉ Khóa Hồ Kiều

Chiếc thuyền độc mộc cổ nhất thế giới được tìm thấy tại di chỉ Khóa Hồ Kiều gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Di chỉ Khóa Hồ Kiều nằm tại làng Tương Hồ, quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Kết quả định tuổi bằng phương pháp carbon phóng xạ C-14 cho thấy, các hiện vật được khai quật tại nơi này có niên đại khoảng 7.000–8.000 năm trước.

Nhiều nhà khảo cổ học Trung Quốc cho rằng, Di chỉ Khóa Hồ Kiều là di chỉ văn hóa Thời kỳ đồ đá mới sớm nhất từng được phát hiện tại tỉnh Chiết Giang. Khu di chỉ này mang đặc trưng văn hóa riêng biệt, hoàn toàn độc lập với các nền văn hóa cổ đã được phát hiện ở khu vực hạ lưu sông Dương Tử. Đồng thời, những phát hiện tại đây lần đầu tiên cho thấy mối liên hệ giữa khu vực trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử trong thời kỳ tiền sử.

Chiếc thuyền độc mộc cổ nhất thế giới được tìm thấy tại di chỉ Khóa Hồ Kiều gây ngạc nhiên các chuyên gia. Ảnh: @China.org.

Các nhà khảo cổ đã khai quật được một số lượng lớn di vật văn hóa cổ, bao gồm đồ gốm vẽ hoa văn tinh xảo, đồ gốm không tráng men, công cụ đá, dụng cụ nghề mộc và nhiều hiện vật bằng ngọc.

Nơi đây nổi tiếng vì được tìm thấy chiếc thuyền độc mộc cổ nhất thế giới, bằng chứng ban đầu về việc thuần hóa lúa gạo, và một số trường hợp sử dụng sớm nhất đá sơn mài thô và hạt cây trà.

Những hiện vật này mang phong cách đặc trưng riêng, có niên đại sớm hơn các di chỉ nổi tiếng Hà Mẫu Độ và Lương Chử, đồng thời thể hiện nhiều yếu tố tương đồng với nền văn hóa cổ khu vực hồ Động Đình thuộc tỉnh Hồ Nam. Điều này cho thấy di chỉ Khóa Hồ Kiều giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc nghiên cứu nguồn gốc và quá trình phát triển của các nền văn hóa Thời Kỳ Đồ Đá Mới ở lưu vực sông Dương Tử.