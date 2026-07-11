Nhiều hiện vật trong di chỉ khảo cổ Beifudi hé lộ sự thật lịch sử thú vị

Di chỉ khảo cổ Beifudi được phát hiện lần đầu vào năm 1985, cho đến nay là một trong những di chỉ tiền sử quan trọng nhất của tỉnh Hà Bắc, có ý nghĩa to lớn đối với việc nghiên cứu nền văn minh tiền sử ở miền Bắc Trung Quốc.

Di chỉ thời kỳ đồ đá mới này có niên đại khoảng 7.000–8.000 năm, đã được một nhóm khảo cổ thuộc Viện Nghiên cứu Di vật Văn hóa tỉnh Hà Bắc khai quật, do ông Đoàn Hồng Chấn đứng đầu.

Khai quật địa điểm tế lễ, các mảnh ngọc và đá, đồ gốm và mặt nạ gốm chạm khắc tại Di tích thời tiền sử tỉnh Hà Bắc, hé lộ sự thật lịch sử thú vị. Ảnh: @China.org.

Tại đây, các nhà khảo cổ đã khai quật được số lượng lớn nền nhà cổ và hố tro, cùng với các địa điểm hiến tế, đồ ngọc bích và đồ đá, đồ gốm, cũng như những mặt nạ gốm chạm khắc tinh xảo, kỳ lạ, mô tả hình người, khỉ, lợn và mèo.

Cho đến nay, những mặt nạ này được xem là các mặt nạ thời tiền sử sớm nhất và được bảo tồn tốt nhất từng được phát hiện, cung cấp nguồn tư liệu mới hết sức quan trọng cho việc nghiên cứu tôn giáo nguyên thủy và hoạt động phù thủy, đồng thời góp phần làm sáng tỏ văn hóa Thời Kỳ Đầu Đồ Đá Mới ở miền Bắc Trung Quốc cũng như đời sống tinh thần của cư dân cổ đại.

Di chỉ Beifudi nằm tại khu vực giao thoa của ba nền văn hóa tiền sử là Trung Nguyên, miền Bắc và Sơn Đông, vì vậy nó có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu mối quan hệ tổng thể giữa ba nền văn hóa này.