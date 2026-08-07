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Kho tri thức

Ảnh vệ tinh bề mặt Mặt Trăng sau khi tầng tên lửa SpaceX đâm trúng

Một vệ tinh của Hàn Quốc đã chụp được những bức ảnh đầu tiên về hiện trường vụ va chạm giữa một tầng tên lửa SpaceX và bề mặt Mặt Trăng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tàu Danuri của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc đã bay qua khu vực va chạm ngay sau khi tầng trên của tên lửa Falcon 9 đâm vào bề mặt Mặt Trăng vào ngày 5/8. Danuri đã thực hiện nhiều lần bay vòng quanh, chụp ảnh từ quỹ đạo Mặt Trăng và những bức ảnh này đã được cơ quan vũ trụ công bố hôm 6/8.

Theo SpaceX, tầng trên của tên lửa đã đâm vào Mặt Trăng với tốc độ 8.700 km/h.

Vụ va chạm đã tạo ra một miệng hố, làm bụi và đá văng khắp nơi, trở nên tối màu hơn rõ rệt.

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Ảnh bên phải chụp một khu vực bề mặt Mặt Trăng sau khi tầng trên của tên lửa SpaceX va chạm với Mặt Trăng ngày 5/8/2026. Ảnh bên trái chụp ngày 1/10/2015. Ảnh: NASA/Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc/AP.

Một kính viễn vọng ở Chile đã phát hiện ra thứ mà các nhà thiên văn học xác định là đám mảnh vỡ hình thành sau vụ va chạm.

“Tôi hoàn toàn tin chắc rằng tên lửa hiện đã vỡ thành những mảnh nhỏ li ti nằm rải rác trên Mặt Trăng gần miệng hố Einstein”, nhà vật lý thiên văn đã nghỉ hưu Jonathan McDowell nói với AP.

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Tên lửa SpaceX Falcon 9 cất cánh từ bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ, ngày 15/1/2025. Ảnh: AP/John Raoux.

NASA dự kiến ​​tàu quỹ đạo trinh sát Mặt Trăng sẽ bay qua địa điểm nơi tầng tên lửa vừa đâm vào Mặt Trăng vào tuần tới để quan sát hiện trường.

Julianna Scheiman của SpaceX cho biết, công ty đang hợp tác với NASA để tránh những sự cố tương tự trong tương lai.

Được biết, tên lửa Falcon 9 của SpaceX được phóng vào ngày 15/1/2025 để đưa hai tàu đổ bộ thuộc sở hữu tư nhân lên Mặt Trăng. Tuy nhiên, tầng trên nặng khoảng 4,5 tấn của tên lửa này sau đó trôi dạt mất kiểm soát trong không gian trong suốt hơn 1 năm.

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Nguồn video: VTV
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