Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sạc điện thoại laptop qua đêm có thực sự tốn kém

Số hóa

Sạc điện thoại laptop qua đêm có thực sự tốn kém

Nhiều người lo lắng sạc điện thoại hay laptop qua đêm làm tăng tiền điện, nhưng thực tế mức tiêu thụ thêm chỉ vài trăm đồng mỗi tháng.

Thiên Trang (TH)
Thói quen cắm sạc điện thoại hay laptop qua đêm khá phổ biến, nhất là với người bận rộn.
Thói quen cắm sạc điện thoại hay laptop qua đêm khá phổ biến, nhất là với người bận rộn.
Một chiếc smartphone chỉ cần 2-3 giờ để đầy pin, và lượng điện tiêu thụ thêm khi cắm qua đêm chỉ khoảng 0,002-0,005 kWh.
Một chiếc smartphone chỉ cần 2-3 giờ để đầy pin, và lượng điện tiêu thụ thêm khi cắm qua đêm chỉ khoảng 0,002-0,005 kWh.
Laptop cũng tương tự, mỗi lần sạc đầy chỉ tốn 0,05-0,07 kWh, trong khi phần điện dư thừa qua đêm chỉ làm tăng thêm khoảng 400 đồng mỗi tháng.
Laptop cũng tương tự, mỗi lần sạc đầy chỉ tốn 0,05-0,07 kWh, trong khi phần điện dư thừa qua đêm chỉ làm tăng thêm khoảng 400 đồng mỗi tháng.
Như vậy, xét riêng tiền điện thì sạc qua đêm hầu như không ảnh hưởng đến hóa đơn.
Như vậy, xét riêng tiền điện thì sạc qua đêm hầu như không ảnh hưởng đến hóa đơn.
Điều đáng quan tâm hơn là tuổi thọ pin, bởi pin Li-ion bền hơn nếu duy trì ở mức 20-80% thay vì sạc đầy 100% liên tục.
Điều đáng quan tâm hơn là tuổi thọ pin, bởi pin Li-ion bền hơn nếu duy trì ở mức 20-80% thay vì sạc đầy 100% liên tục.
Ngoài ra, việc sạc trong môi trường nóng hoặc dùng sạc kém chất lượng có thể làm chai pin nhanh và gây hại cho thiết bị.
Ngoài ra, việc sạc trong môi trường nóng hoặc dùng sạc kém chất lượng có thể làm chai pin nhanh và gây hại cho thiết bị.
Các chuyên gia khuyên nên sạc khi pin còn 20-30% và rút ra khi đạt khoảng 80-90% để tối ưu tuổi thọ.
Các chuyên gia khuyên nên sạc khi pin còn 20-30% và rút ra khi đạt khoảng 80-90% để tối ưu tuổi thọ.
Vì vậy, thay vì lo tăng tiền điện, người dùng nên chú ý cách sạc khoa học và an toàn để bảo vệ pin lâu dài.
Vì vậy, thay vì lo tăng tiền điện, người dùng nên chú ý cách sạc khoa học và an toàn để bảo vệ pin lâu dài.
Mời quý độc giả xem thêm video:TCL giới thiệu máy lạnh tự làm sach, đầy ắp công nghệ chưa tới 10 triệu.
Thiên Trang (TH)
#sạc qua đêm #tiêu thụ điện #pin lithium-ion #tuổi thọ pin #sạc đúng cách

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT