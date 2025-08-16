Hà Nội

Số hóa

8 bí quyết chọn laptop chuẩn chuyên gia Laptop Mag

Laptop Mag chia sẻ 8 bí quyết vàng giúp bạn chọn được máy tính xách tay phù hợp nhu cầu, tối ưu hiệu năng và ngân sách năm 2025.

Thiên Trang (TH)
Chuyên trang Laptop Mag, chuyên trang đánh giá uy tín, đưa ra 8 lưu ý quan trọng trước khi mua laptop.
Đầu tiên là chọn hệ điều hành phù hợp: Windows, macOS hoặc ChromeOS, tùy nhu cầu sử dụng.
Tiếp theo, cân nhắc laptop 2 trong 1 nếu muốn kết hợp tính năng máy tính bảng và máy gập truyền thống.
Kích thước màn hình từ 11 đến 18 inch ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm và khả năng di động.
Bàn phím và touchpad phải cho cảm giác gõ tốt, phản hồi chính xác và bố cục hợp lý.
Thông số kỹ thuật như CPU, RAM, SSD, màn hình, đồ họa và cổng kết nối quyết định hiệu năng tổng thể.
Thời lượng pin tối thiểu 8 giờ là cần thiết nếu thường xuyên làm việc khi di chuyển.
Cuối cùng, chọn thương hiệu uy tín với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tốt để đảm bảo trải nghiệm lâu dài.
Thiên Trang (TH)
