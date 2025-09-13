Hà Nội

Ảnh đẹp như tranh vẽ của vợ chồng Chi Bảo bên hai con ở Anh

Giải trí

Ảnh đẹp như tranh vẽ của vợ chồng Chi Bảo bên hai con ở Anh

Diễn viên Chi Bảo cùng CEO Lý Thùy Chang và hai con chụp ảnh trước tháp Big Ben ở London (Anh). 

Trên trang cá nhân, CEO Lý Thùy Chang chia sẻ nhiều hình ảnh trong chuyến du lịch London (Anh) cùng diễn viên Chi Bảo và hai bé Gia Linh và Gia Khang.
Gia đình Lý Thùy Chang tranh thủ chụp ảnh nghệ thuật trước tháp Big Ben ở London trong chuyến đi.
Lý Thùy Chang cùng chồng con mất 4 tiếng đồng hồ để thực hiện bộ ảnh.
Vợ Chi Bảo cho biết, thời tiết nắng to giúp gia đình cô có bộ ảnh đẹp như tranh vẽ.
Hơn 3 tuổi, Gia Khang - con trai Lý Thùy Chang tự tin tạo dáng trước ống kính máy ảnh.
Con trai của Chi Bảo và Lý Thùy Chang kháu khỉnh như hot boy nhí, thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.
Bé Gia Khang ăn mặc sành điệu, thường xuyên được bố mẹ đưa đi du lịch.
Lý Thùy Chang có sự nghiệp kinh doanh khá thành công trước khi kết hôn với Chi Bảo.
Sau khi gắn bó với Chi Bảo, Lý Thùy Chang có cuộc sống ngày càng sang chảnh.
Vợ Chi Bảo có mối quan hệ thân thiết với nhiều mỹ nhân Việt như Kim Thư, Bảo Thy, Ngọc Trinh.
Lý Thùy Chang giữ được thân hình gợi cảm, quyến rũ cùng gương mặt trẻ trung. Nữ doanh nhân theo đuổi phong cách 'dát đồ hiệu".
