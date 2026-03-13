Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cơ quan Công an làm rõ 'người đàn ông áo đen' đâm thủng lốp xe SH bên đường

Liên quan đến vụ "người đàn ông áo đen" đâm thủng lốp xe SH dựng bên đường, ngày 13-3, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã xác minh, làm rõ danh tính người này.

Theo ANTĐ

Ngày 13-3-2026, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc tài xế ô tô dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe máy, xảy ra tối 12-3-2026 tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Yên Hòa đã tiến hành xác minh và mời các cá nhân liên quan đến làm việc để làm rõ nội dung vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 20h50 ngày 12-3-2026, N.A.Q., SN 2006, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội) điều khiển xe máy nhãn hiệu SH150i màu đen, BKS: 29E2-091...chở bạn gái là Đ.Q.A., SN 2006, trú tại phường Láng (Hà Nội) đến nhà chị gái của Q.A. tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Khi đến nơi, anh Q. dựng xe máy trước cửa nhà và khóa cổ, sau đó cùng bạn gái vào trong nhà chơi. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi xuống lấy xe để ra về, thanh niên này phát hiện xe máy bị thủng cả hai lốp trước và sau.

Người đàn ông áo đen từ ô tô bước xuống...
Người đàn ông áo đen từ ô tô bước xuống...
sau đó dùng vật nhọn đâm thủng 2 lốp xe máy SH dựng bên đường
sau đó dùng vật nhọn đâm thủng 2 lốp xe máy SH dựng bên đường

Qua kiểm tra camera an ninh khu vực, nạn nhân phát hiện vào khoảng 20h58 có một xe ô tô màu đen, BKS: 30H-352.61 dừng trước cửa nhà số 73/189 Nguyễn Ngọc Vũ. Do xe máy của anh Q. để trước cửa chắn lối đi nên ô tô không di chuyển qua được.

Lúc này, người điều khiển ô tô có bấm còi. Một nam thanh niên trong nhà chạy ra định dắt xe máy của anh Q. vào nhưng do xe đã khóa cổ nên không di chuyển được.

Sau đó, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, mặc quần áo màu đen, từ trên xe ô tô bước xuống, lấy ra một vật nhọn rồi cúi xuống đâm hai lần vào lốp trước và lốp sau của xe máy, làm thủng lốp. Sau khi thực hiện hành vi, người này lên xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Đến sáng 13-3-2026, Đ.M.D., SN 1992, trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ là người điều khiển xe ô tô trên, đã chủ động gặp anh Q. để xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Tại cơ quan Công an, Đ.M.D. khai nhận, nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do thường xuyên phải lái xe qua khu vực ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, trong khi khách thuê nhà tại đây nhiều lần để xe trước cửa gây cản trở lối đi. D cho biết đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Bên cạnh đó, do thời điểm xảy ra sự việc bản thân đang gặp nhiều áp lực trong công việc và gia đình nên đã nóng giận, không làm chủ được hành vi, sử dụng lưỡi dao bấm móng tay mang theo người để chọc thủng lốp xe máy.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang tiếp tục thiết lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

anninhthudo.vn
Link bài gốc Copy link
https://anninhthudo.vn/co-quan-cong-an-lam-ro-nguoi-dan-ong-ao-den-dam-thung-lop-xe-sh-dung-ben-duong-post642060.antd
#hủy hoại tài sản; công an phường yên hòa; đâm thủng lốp xe SH

Bài liên quan

Xã hội

Đề nghị mở rộng điều tra vụ làm giả giấy tờ mua nhà ở xã hội tại Thái Nguyên

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan trong vụ án mua bán nhà ở xã hội ở Thái Nguyên.

Liên quan đến vụ lợi dụng chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội để làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức nhằm trục lợi tại tỉnh Thái Nguyên, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã có thư khen Công an tỉnh Thái Nguyên, đồng thời thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) vì thành tích điều tra vụ làm giả giấy tờ liên quan chính sách nhà ở xã hội.

Xem chi tiết

Xã hội

63 người ở An Giang bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh kem

Hơn 63 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh kem, hiện còn 5 người chưa xuất viện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Nhiều người nhập viện nghi do ăn bánh kem

Ngày 12/3, ông Ngô Quốc Khải, Phó phòng Văn hóa - Xã hội phường Rạch Giá, tỉnh An Giang xác nhận đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân nhiều người bị ngộ độc thực phẩm.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng mang dao xông vào quán cà phê chém người ở Nghệ An

Công an Nghệ An vừa bắt giữ Trần Hữu Giáp để điều tra hành vi dùng dao chém một người đàn ông bị thương tại quán cà phê do mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an địa phương bắt giữ một đối tượng dùng dao chém người gây thương tích tại quán cà phê trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 11/3, Trần Hữu Giáp (tức Giáp “còi”, SN 1995, trú tại Hà Tĩnh) cầm theo một con dao dài khoảng 69 cm đi bộ từ khu vực Chợ Vinh theo hướng đường Phan Đình Phùng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh nên lựa chọn môn thi tự chọn vừa phù hợp với năng lực vừa gắn với tổ hợp xét tuyển của ngành, trường đại học mà mình mong muốn