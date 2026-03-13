Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

An Giang: 97 người ngộ độc sau khi ăn bánh bông lan trứng muối

(PLO)- Tổng số 98 người đã ăn bánh bông lan trứng muối và 97 người có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy; trong số này, 43 người phải nhập viện điều trị.

Thep Châu Anh / PLO

Tổng số 98 người đã ăn bánh bông lan trứng muối và 97 người có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy; trong số này, 43 người phải nhập viện điều trị.

Ngày 13-3, Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh về tiến độ vụ ngộ độc thực phẩm liên quan hộ một kinh doanh bánh kem ở phường Rạch Giá.

Theo đó, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, một chi nhánhcó trụ sở ở phường Rạch Giá đã tặng bánh kem bông lan trứng muối cho các đối tác và khách hàng.

Từ đó, có 98 người đã ăn bánh kem và 97 người có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Trong số này, 43 người phải điều trị và đến sáng nay (ngày 13-3), tất cả đều đã được xuất viện.

Ảnh minh họa: Gemini
Ảnh minh họa: Gemini

“Tất cả người bệnh đều có triệu chứng giống nhau và biểu hiện ở mức độ từ nhẹ đến trung bình. Ca bệnh phát hiện đầu tiên nhập viện chiều 6-3; ca bệnh cuối cùng khởi phát triệu chứng rạng sáng 8-3, nhưng không , chỉ phát hiện qua công tác điều tra.

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã lấy mẫu bệnh phẩm phát hiện có chủng vi sinh Salmonella species” - báo cáo của Sở An Giang nêu.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định bánh kem bông lan trứng muối do hộ C. (địa chỉ trên đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá) cung cấp. UBND phường Rạch Giá đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở này.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ xác định cơ sở này có ba vi phạm chính: Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không mang bảo hộ lao động; dụng cụ thu gom chất thải không có nắp đậy và không duy trì bảo đảm vệ sinh nơi kinh doanh thực phẩm đã chế biến.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động và tham mưu UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở số tiền 10 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng không thu được mẫu bánh để kiểm nghiệm do đã tiêu thụ hết.

Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang tiếp tục các bước điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

plo.vn
Link bài gốc Copy link
https://plo.vn/an-giang-97-nguoi-ngo-doc-sau-khi-an-banh-bong-lan-trung-muoi-post899361.html
#ngộ độc #ngộ độc bánh bông lan trứng muối #ngộ độc ở an giang #ngộ độc thực phẩm #Sở Y tế tỉnh An Giang

Bài liên quan

Xã hội

63 người ở An Giang bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh kem

Hơn 63 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh kem, hiện còn 5 người chưa xuất viện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Nhiều người nhập viện nghi do ăn bánh kem

Ngày 12/3, ông Ngô Quốc Khải, Phó phòng Văn hóa - Xã hội phường Rạch Giá, tỉnh An Giang xác nhận đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân nhiều người bị ngộ độc thực phẩm.

Xem chi tiết

Xã hội

Thanh Hóa phát hiện hàng nghìn kg thực phẩm bẩn, nguy cơ gây ngộ độc

Công an Thanh Hóa thu giữ gần 2 tấn thực phẩm ruốc, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, đe dọa sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trẻ em và học sinh.

Ngày 12/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong hai ngày 7 và 8/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hương Hà (số 136 Lê Hữu Lập) và hộ kinh doanh Lê Hữu Cường (số 197B Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này đang kinh doanh nhiều mặt hàng đồ khô, đồ ăn vặt và nguyên liệu pha chế không bảo đảm quy định về nguồn gốc, nhãn mác cũng như hạn sử dụng.

Xem chi tiết

Xã hội

Cẩn trọng với cây cần dại gây ngộ độc cấp tính, nguy cơ tử vong

Ba người nhập viện sau khi ăn rau dại, phát hiện bị ngộ độc do cây cần dại, cảnh báo không tự ý hái và chế biến thực vật hoang dã.

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 3 trường hợp nhập viện sau khi ăn một loại cây mọc dại ven bờ ruộng.

Các bệnh nhân đều xuất hiện triệu chứng điển hình của ngộ độc cấp tính như tê bì môi và miệng, đau đầu, buồn nôn, nôn nhiều, đau tức bụng kèm khó thở. Ngay sau khi tiếp nhận, các bệnh nhân được xử trí theo phác đồ ngộ độc cấp tính, bao gồm rửa dạ dày, truyền dịch, sử dụng thuốc chống nôn và điều trị hỗ trợ tích cực. Sau can thiệp, các triệu chứng bước đầu được cải thiện, tuy nhiên bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc nhằm phòng ngừa các biến chứng muộn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh nên lựa chọn môn thi tự chọn vừa phù hợp với năng lực vừa gắn với tổ hợp xét tuyển của ngành, trường đại học mà mình mong muốn