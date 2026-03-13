Hà Nội

Hà Nội tăng tốc dự án cải tạo sông Kim Ngưu, giảm ngập úng khu vực phía Nam

Nhiều mũi thi công đang được triển khai dọc hạ lưu sông Kim Ngưu nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo tuyến sông, tăng khả năng tiêu thoát nước trước mùa mưa 2026.

Ánh Dương
Những ngày gần đây, tại khu vực hạ lưu sông Kim Ngưu (đoạn nối từ sông Tô Lịch đến Trạm bơm Yên Sở), không khí thi công diễn ra khẩn trương với nhiều máy móc và công nhân làm việc liên tục trên công trường.
Dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu được triển khai nhằm tăng cường năng lực tiêu thoát nước cho khu vực phía Nam Thủ đô, đồng thời giảm nguy cơ ngập úng trong mùa mưa. Đây là một trong những công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng nằm trong nhóm giải pháp cấp bách chống úng ngập của thành phố Hà Nội.
Theo thiết kế, tuyến cải tạo có tổng chiều dài hai bờ khoảng 5,3 km, đi qua địa bàn xã Đại Thanh (TP Hà Nội). Tổng mức đầu tư của dự án gần 681 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Công trình được chia thành hai đoạn chính. Trong đó, đoạn từ đập Quang đến Quốc lộ 1A dài khoảng 4 km, còn đoạn từ Quốc lộ 1A đến Trạm bơm Yên Sở dài khoảng 1,8 km.
Các hạng mục thi công tập trung vào việc xây dựng hệ thống kè bê tông dự ứng lực dọc hai bờ sông, nạo vét lòng sông để khơi thông dòng chảy, đồng thời hoàn thiện các công trình điều tiết và kết nối hạ tầng liên quan.
Đáng chú ý, lòng sông sẽ được nạo vét với độ sâu trung bình khoảng 3,6 m, giúp tăng khả năng dẫn nước và hạn chế tình trạng bồi lắng.
Tại công trường, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt. Các thiết bị chuyên dụng như cần cẩu, máy đào, hệ thống ép cọc và các thiết bị phục vụ thi công kè sông hoạt động liên tục dọc tuyến.
Theo chia sẻ của công nhân tại công trường, dự án được triển khai trong phạm vi không phải giải phóng mặt bằng nên việc tổ chức thi công tương đối thuận lợi. Nhờ đó, các đơn vị có thể tập trung nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng.
Trong giai đoạn hiện nay, các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các phần việc chính như đóng cọc kè, lắp đặt cấu kiện bê tông và nạo vét lòng sông. Việc tăng tốc thi công được xem là cần thiết nhằm sớm đưa công trình vào vận hành trước mùa mưa, góp phần cải thiện khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Nam Hà Nội.
Không chỉ giúp giảm nguy cơ ngập úng, dự án sau khi hoàn thành còn được kỳ vọng sẽ cải thiện cảnh quan môi trường khu vực ven sông, từng bước chỉnh trang không gian đô thị.
Cùng với dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu, Hà Nội hiện đang triển khai 10 dự án cấp bách nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước và giảm tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực trong thành phố. Các dự án này bao gồm cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị.
Ngoài ra, thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ một số công trình trọng điểm khác như dự án nâng công suất trạm bơm và xây dựng cống dọc Đại lộ Thăng Long, hay dự án bổ sung trạm bơm và bể điều tiết lưu vực Tô Lịch – Tả Nhuệ. Các dự án này dự kiến hoàn thành vào quý II/2026. Bên cạnh đó, các dự án cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước sông Tô Lịch và cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.
Thành phố cũng đang triển khai xây dựng thêm nhiều hồ điều hòa như hồ Phú Đô, hồ Yên Nghĩa 1 và 2, hồ Thụy Phương 2, hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026. Việc triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng tiêu thoát nước được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao năng lực chống ngập cho Thủ đô, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong những năm tới.
#Dự án cải tạo sông Kim Ngưu #Giảm ngập úng phía Nam Hà Nội #Nâng cao năng lực tiêu thoát nước #Cải tạo hạ tầng kỹ thuật #Các dự án chống ngập thành phố #Thi công hệ thống kè và nạo vét

