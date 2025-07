Cháy lớn thiêu rụi kho chứa vải ở Đà Nẵng

Một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra ở phường An Khê (TP Đà Nẵng), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 8h40 ngày 8/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa vải trên đường Nguyễn Đình Tựu, phường An Khê (Đà Nẵng), khiến cột khói đen bốc cao hàng trăm mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Do nhà kho bị khóa kín, lực lượng chức năng phải dùng thiết bị phá cửa để tiếp cận đám cháy.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại nhà kho chứa vải vụn.

Theo cơ quan chức năng, bên trong nhà kho chứa nhiều vải, chất liệu dễ bén lửa, khiến ngọn lửa lan nhanh và sinh ra lượng khói lớn, gây khó khăn cho công tác dập lửa.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng Cảnh sát phải trang bị mặt nạ chống độc, chia thành nhiều hướng tiếp cận hiện trường, đồng thời phun nước làm mát và cô lập đám cháy nhằm ngăn lửa lan sang khu vực lân cận.

Ngoài ra, Công an phường An Khê đã tổ chức phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Đình Tựu, hạn chế phương tiện và người dân qua lại để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác chữa cháy.

Nhiều vật liệu dễ cháy khiến công tác dập lửa gặp khó khăn.



Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do lượng vải lớn tiếp tục âm ỉ cháy, lực lượng chức năng phải phun nước để dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, nhiều tài sản và thiết bị trong nhà kho bị thiêu rụi, mái tôn bị đổ sập, khói vẫn còn nghi ngút.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

