Giả mạo AI ChatGPT, Gemini để cài cắm mã độc tăng vọt

Số liệu từ công ty an ninh mạng Kaspersky Labs cho thấy, số lượng các vụ lừa đảo cài cắm mã độc bằng thủ đoạn giả mạo các dịch vụ và tác nhân AI tăng vọt.

Thông tin được Kaspersky Labs vừa công bố dựa trên nghiên cứu của GReAT, nhóm chuyên phát hiện và phân tích các mối đe dọa an ninh mạng trên toàn cầu, thuộc hãng bảo mật này.

Từ tháng 1 đến tháng 5, Kaspersky ghi nhận hàng chục nghìn vụ tấn công mạng bằng mã độc, được ngụy trang dưới dạng các dịch vụ hoặc tác nhân AI phổ biến. Kẻ xấu dựng các ứng dụng AI giả để dụ người dùng tải về, sau đó cài mã độc lên thiết bị.

Thủ đoạn làm giả các ứng dụng AI để cài cắm mã độc bùng nổ trong năm 2026, nhiều nhất là với ChatGPT.

Trong số này, các vụ giả mạo ChatGPT chiếm 49%, trong khi Claude và Gemini cùng chiếm 18%. Theo hãng bảo mật Nga, kẻ tấn công khai thác sự tin tưởng của người dùng vào những thương hiệu AI quen thuộc để phát tán các tệp tin độc hại.

Một chiến dịch được phát hiện hồi tháng 5 liên quan nhóm tấn công Silver Fox cho thấy cách thức này. Kẻ tấn công phân phối các ứng dụng Claude giả dành cho Windows, macOS và Linux, nhắm đến người dùng đang tìm kiếm công cụ AI.

Khi được khởi chạy, các bộ cài giả âm thầm triển khai mã độc lên thiết bị. Mã độc cho phép kẻ tấn công duy trì quyền truy cập trong thời gian dài vào hệ thống bị xâm nhập và thông tin nhạy cảm.

Bên cạnh các ứng dụng giả, hơn 15.000 mẫu mã độc ngụy trang dưới dạng phần mềm AI agent đã bị phát hiện. Các mẫu này gồm Trojan ngân hàng, phần mềm gián điệp, mã khai thác và trình tải mã độc có khả năng tiếp tục cài đặt các thành phần độc hại khác. Trong đó còn có các phiên bản giả của một số công cụ AI agent đang phát triển nhanh như OpenClaw.

Theo ông Sojun Ryu, chuyên gia nghiên cứu bảo mật thuộc Nhóm nghiên cứu và phân tích toàn cầu (GReAT), Kaspersky, AI đang chuyển từ công cụ hỗ trợ sang các hệ thống có khả năng tự thực hiện nhiều tác vụ.

Nhà nghiên cứu bảo mật Sojun Ryu của Kaspersky chia sẽ thông tin tại GReAT.

Nếu trước kia người dùng chủ yếu sử dụng AI để tạo nội dung, tóm tắt hoặc soạn thảo văn bản, các trợ lý AI giờ đây được tích hợp vào quy trình làm việc. AI agent có thể tự lập kế hoạch, sử dụng công cụ, thực hiện cuộc gọi API (Application Programming Interface - tập hợp các quy tắc và thông số kỹ thuật cho phép các ứng dụng khác nhau giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau) và thực hiện nhiều tác vụ.

Con người vẫn tham gia kiểm chứng từng bước trong quy trình phát triển có ứng dụng AI, nhưng một số bước có thể bị bỏ qua để tăng năng suất. Khi tốc độ được ưu tiên hơn việc kiểm chứng, "rủi ro có thể tăng theo", Sojun Ryu nói.

Kaspersky khuyến nghị người dùng cá nhân ưu tiên các dịch vụ AI từ những công ty có uy tín, tránh các bot không rõ nguồn gốc và không cung cấp thông tin cá nhân cho những dịch vụ chưa được xác thực

Tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng AI tăng nhanh. Theo Sensor Tower, người dùng trong nước có 18,6 tỷ phiên sử dụng ứng dụng AI trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng hơn hai lần so với 8,82 tỷ phiên cùng kỳ năm trước. Người Việt dành 704 triệu giờ và chi 14,4 triệu USD cho các ứng dụng AI trong khoảng thời gian này.