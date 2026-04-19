Chặn đứng xe khách chở “kho hàng sống” trên đường ra Bắc

Ngày 19/4, thông tin từ Công an xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Cơ quan chức năng kiểm tra số động vật quý hiếm thu giữ.

Theo cơ quan chức năng, từ đầu tháng 2/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn và không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng lợi dụng công nghệ cao để mua bán, vận chuyển động vật hoang dã với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng các nền tảng như Facebook, Zalo, Telegram để trao đổi, rao bán động vật và sản phẩm từ các loài thuộc danh mục cần bảo vệ.

Qua đấu tranh làm rõ, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Chương (SN 1992, trú tại Ninh Bình) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Bóc gỡ đường dây buôn động vật nguy cấp, quý hiếm qua mạng, thu giữ hàng trăm cá thể.

Quá trình điều tra cho thấy, ngày 21/3, Chương điều khiển xe ô tô khách mang BKS 29E-355.85 vào tỉnh Đồng Nai thu gom số lượng lớn động vật hoang dã, sau đó vận chuyển ra khu vực biên giới phía Bắc để tiêu thụ.

Đến khoảng 7h ngày 22/3, tại nút giao cao tốc CT01, Trạm thu phí Km 430+500 tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt (Nghệ An), lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Chương cùng lái xe Bùi Khắc Thơ (SN 1980, trú tại Thanh Hóa) khi đang vận chuyển số hàng trên.

Đối tượng Nguyễn Văn Chương tại cơ quan Công an.

Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện 40 lồng nhựa chứa 14 cá thể chim hồng hoàng, 16 cá thể rái cá thuộc nhóm IB và 181 cá thể khỉ thuộc nhóm IIB.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chương về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tuổn lậu động vật hoang dã: Mánh khóe, luật ngầm và độc quyền: