Con gái Út Quyền Linh “xả kho” loạt ảnh thả dáng giữa lòng nước Ý

Cộng đồng trẻ

Con gái Út Quyền Linh “xả kho” loạt ảnh thả dáng giữa lòng nước Ý

Trong loạt ảnh mới đăng tải, Hạt Dẻ - con gái út của MC Quyền Linh khoe vẻ đẹp ngọt ngào, tựa như "nàng thơ giữa lòng nước Ý".

Trầm Phương
Loạt ảnh mới của Hạt Dẻ - cô con gái út nhà MC Quyền Linh, một lần nữa khiến cộng đồng mạng xao xuyến. Cô nàng Gen Z hóa thành nàng thơ lãng mạn giữa khung cảnh tuyệt đẹp của Cinque Terre, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất tại Ý. (Ảnh: Instagram @mai.thaongoc_)
Cinque Terre gồm 5 ngôi làng ven biển xinh đẹp, nằm cheo leo trên những vách đá hiểm trở thuộc vùng Liguria, Tây Bắc nước Ý. Điều làm nên thương hiệu của Cinque Terre chính là những ngôi nhà đầy màu sắc, xếp chồng lên nhau san sát, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp hướng ra biển Địa Trung Hải xanh biếc. (Ảnh: Instagram @mai.thaongoc_)
Hạt Dẻ đã chọn một góc nhìn đắt giá, nơi cô có thể đứng trên ban công đá, phía sau là những ngôi nhà rực rỡ và xa xa là đại dương bao la, tạo nên một bối cảnh hoàn hảo cho bộ ảnh. (Ảnh: Instagram @mai.thaongoc_)
Từng mảng màu đỏ gạch, vàng tươi, hồng pastel, xanh dương... hòa quyện với màu xanh của núi đá và màu ngọc lam của nước biển, tạo nên một khung cảnh cổ tích vô cùng lãng mạn. (Ảnh: Instagram @mai.thaongoc_)
Để hòa mình vào vẻ đẹp thơ mộng của nước Ý, Hạt Dẻ đã khéo léo lựa chọn trang phục và phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế. (Ảnh: Instagram @mai.thaongoc_)
Cô diện một chiếc váy trắng tinh khôi, với phần thân trên được thiết kế như một chiếc corset thêu hoa tinh xảo, tôn lên bờ vai thanh thoát. (Ảnh: Instagram @mai.thaongoc_)
Phần chân váy xòe bồng bềnh, chất liệu mềm mại bay trong gió, càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng, nữ tính. Điểm nhấn lãng mạn cho mái tóc dài bồng bềnh của cô là một bông hoa trắng cài hờ, càng làm tăng vẻ nữ tính, dịu dàng. (Ảnh: Instagram @mai.thaongoc_)
Với lối trang điểm tự nhiên, cô nàng khoe trọn vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào và thu hút mọi ánh nhìn. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp trong sáng của Hạt Dẻ và khung cảnh lãng mạn, cổ kính của Cinque Terre đã tạo nên một bộ ảnh du lịch đầy chất thơ. (Ảnh: Instagram @mai.thaongoc_)
Trước đó, Hạt Dẻ cũng đăng tải nhiều hình ảnh trong chuyến vi vu của mình đến Ý và nhiều quốc gia châu Âu khác nhân dịp nghỉ hè. (Ảnh: Instagram @mai.thaongoc_)
Những hình ảnh check-in tại các quốc gia của Hạt Dẻ không chỉ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ mà còn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và nhan sắc ngày càng trưởng thành, cuốn hút của con gái MC Quyền Linh. (Ảnh: Instagram @mai.thaongoc_)
Trầm Phương
