Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
"Nàng thơ" Trúc Anh (Mắt biếc) tự tin khoe vẻ mũm mĩm ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

"Nàng thơ" Trúc Anh (Mắt biếc) tự tin khoe vẻ mũm mĩm ngọt ngào

Trong loạt ảnh mới đăng tải, Trúc Anh diện trang phục vừa năng động nhưng cũng vô cùng nữ tính, khoe vóc dáng tròn trịa một cách tự tin và đầy sức sống.

Trầm Phương
Kể từ sau vai diễn Hà Lan trong bộ phim điện ảnh "Mắt biếc" (2019), Trúc Anh đã trở thành "nàng thơ" trong lòng nhiều khán giả bởi vẻ đẹp trong trẻo, mong manh. Sau một thời gian vắng bóng và đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe, ngoại hình của nữ diễn viên đã có sự thay đổi rõ rệt. (Ảnh: FBNV)
Kể từ sau vai diễn Hà Lan trong bộ phim điện ảnh "Mắt biếc" (2019), Trúc Anh đã trở thành "nàng thơ" trong lòng nhiều khán giả bởi vẻ đẹp trong trẻo, mong manh. Sau một thời gian vắng bóng và đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe, ngoại hình của nữ diễn viên đã có sự thay đổi rõ rệt. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, trong loạt ảnh mới nhất, Trúc Anh cho thấy sự tự tin và vẻ đẹp mũm mĩm ngọt ngào, đầy sức sống ở hiện tại. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, trong loạt ảnh mới nhất, Trúc Anh cho thấy sự tự tin và vẻ đẹp mũm mĩm ngọt ngào, đầy sức sống ở hiện tại. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, Trúc Anh diện trang phục đơn giản với áo cardigan dệt kim màu trắng và chân váy xòe màu đen, tạo nên phong cách trẻ trung, năng động. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, Trúc Anh diện trang phục đơn giản với áo cardigan dệt kim màu trắng và chân váy xòe màu đen, tạo nên phong cách trẻ trung, năng động. (Ảnh: FBNV)
Dù vóc dáng có phần tròn trịa hơn so với thời điểm đóng "Mắt biếc", cô vẫn rạng rỡ với nụ cười tươi tắn và thần thái thoải mái. (Ảnh: FBNV)
Dù vóc dáng có phần tròn trịa hơn so với thời điểm đóng "Mắt biếc", cô vẫn rạng rỡ với nụ cười tươi tắn và thần thái thoải mái. (Ảnh: FBNV)
Những bức hình ghi lại khoảnh khắc Trúc Anh ngồi nhâm nhi đồ uống, hay tự tin tạo dáng dưới nắng, đều toát lên vẻ đáng yêu và lạc quan. (Ảnh: FBNV)
Những bức hình ghi lại khoảnh khắc Trúc Anh ngồi nhâm nhi đồ uống, hay tự tin tạo dáng dưới nắng, đều toát lên vẻ đáng yêu và lạc quan. (Ảnh: FBNV)
Trước đó, Trúc Anh từng chia sẻ về việc phải đối mặt với áp lực dư luận khi ngoại hình thay đổi. Cô cho biết việc tăng cân là do điều trị bệnh gai cột sống và thoái hóa khớp, khiến việc vận động trở nên khó khăn. (Ảnh: FBNV)
Trước đó, Trúc Anh từng chia sẻ về việc phải đối mặt với áp lực dư luận khi ngoại hình thay đổi. Cô cho biết việc tăng cân là do điều trị bệnh gai cột sống và thoái hóa khớp, khiến việc vận động trở nên khó khăn. (Ảnh: FBNV)
Thay vì mặc cảm, Trúc Anh đã dần học cách chấp nhận và yêu thương cơ thể mình. (Ảnh: FBNV)
Thay vì mặc cảm, Trúc Anh đã dần học cách chấp nhận và yêu thương cơ thể mình. (Ảnh: FBNV)
Dù tăng cân do mắc bệnh nhưng Trúc Anh vẫn được cư dân mạng khen ngợi khi giữ được các nét đẹp sẵn, cằm nhỏ nhắn, mắt sáng trong. (Ảnh: FBNV)
Dù tăng cân do mắc bệnh nhưng Trúc Anh vẫn được cư dân mạng khen ngợi khi giữ được các nét đẹp sẵn, cằm nhỏ nhắn, mắt sáng trong. (Ảnh: FBNV)
Sự tự tin của Trúc Anh trong bộ ảnh lần này là minh chứng rõ nhất cho việc cô đã vượt qua được những khó khăn, trở lại với hình ảnh một "nàng thơ" đầy sức sống và tích cực. (Ảnh: FBNV)
Sự tự tin của Trúc Anh trong bộ ảnh lần này là minh chứng rõ nhất cho việc cô đã vượt qua được những khó khăn, trở lại với hình ảnh một "nàng thơ" đầy sức sống và tích cực. (Ảnh: FBNV)
Thời gian gần đây, cô nàng cũng tự tin tham gia nhiều sự kiện khác nhau, làm mẫu ảnh cho một số nhãn hàng thời trang. (Ảnh: FBNV)
Thời gian gần đây, cô nàng cũng tự tin tham gia nhiều sự kiện khác nhau, làm mẫu ảnh cho một số nhãn hàng thời trang. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Trúc Anh Mắt biếc #nàng thơ trúc anh mắt biếc #trúc anh #mắt biếc #nàng thơ #vẻ đẹp mũm mĩm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT