Chấn động lịch sử, 4 tỷ hồ sơ người dùng Trung Quốc bị lộ

Ngày 31/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Huy (SN 2004, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Theo thông tin ban đầu, Trần Quang Huy là sinh viên ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Hà Nội. Khoảng cuối năm 2024, trên một diễn đàn tin tặc nước ngoài, Huy thấy bài đăng tìm người lấy cắp thông tin trên các hệ thống dữ liệu tại Việt Nam như: Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, bảo hiểm xã hội, mã số thuế, đăng kiểm…