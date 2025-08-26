Hà Nội

Xã hội

Cây cổ thụ đổ xuống phố Hà Nội đè trúng 2 ô tô

Một cây cổ thụ lớn bất ngờ bật gốc, đổ ngang đường, đè trúng hai ô tô đang di chuyển bên dưới, vụ việc khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Gia Đạt

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kéo dài từ đêm 25/8 đến trưa 26-/8, đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, gây ùn tắc. Đáng chú ý vào sáng cùng ngày, tại nút giao Trần Phú - Chu Văn An, một cây lớn bị gãy đổ chắn ngang đường. Thời điểm này nhiều xe cộ đang đi phía dưới. Thân cây sau khi đổ đã đè lên hai xe ô tô.

cay2-17561855110422131470304-1.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Người trong xe sau đó được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài. Cây cổ thụ bị đổ cao khoảng 15m với đường kính thân khá lớn. Sự việc không gây thương vong, nhưng làm 2 xe hư hỏng. Giao thông qua con phố này tê liệt. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt phân luồng, phối hợp với các lực lượng chức năng cưa cắt, di dời, khắc phục sự cố.

Trước tình hình mưa ngập phức tạp, ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội, trạm huy động lực lượng có mặt từ sớm tại các tuyến phố trọng điểm, phối hợp cùng công an phường và các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo tuyến đường phù hợp, đồng thời cảnh báo, chốt chặn tại các điểm nước dâng cao nguy hiểm.

Hiện, lực lượng cảnh sát đang túc trực tại các điểm ngập trọng yếu. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin thời tiết, hạn chế di chuyển vào khu vực ngập sâu, và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông.

