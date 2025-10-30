Cát đỏ tràn xuống đường Lạc Long Quân ở Lâm Đồng, giao thông bị ảnh hưởng

Sáng 30/10, tại tuyến đường Lạc Long Quân đoạn qua phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra tình trạng cát đỏ từ trên đồi cao tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Cát đỏ từ trên đồi cao tràn xuống mặt đường.

Theo ghi nhận PV Báo Tri thức và Cuộc sống, có khoảng 7 điểm trên tuyến đường bị cát đỏ phủ kín, nhiều đoạn tràn sâu vào khu vực dân cư sinh sống. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng và công nhân môi trường đã nhanh chóng có mặt, huy động máy xúc cùng phương tiện chuyên dụng thu dọn cát, đảm bảo giao thông trở lại bình thường trong buổi sáng cùng ngày.

Mưa lớn khiến cát đỏ sạt xuống tuyến đường Lạc Long Quân đoạn qua phường Tiến Thành tỉnh Lâm Đồng, buộc lực lượng chức năng phải huy động máy móc thu dọn.

Phường Tiến Thành là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng cát đỏ tràn xuống đường mỗi khi mưa lớn, do địa hình có nhiều đồi cát cao nằm sát khu dân cư. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, triển khai biện pháp chống sạt lở, trồng cây chắn cát và gia cố chân đồi nhằm hạn chế tái diễn, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện trên tuyến đường.