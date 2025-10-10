Cấp tốc thi công kè mềm ngăn sạt lở bờ biển ở Huế

Ngày 10/10, các nhà thầu đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực để thi công kè mềm chắn sóng, giảm nguy cơ sạt lở tại khu vực bờ biển Thuận An.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và triều cường dâng cao, đoạn bờ biển bãi tắm Phú Thuận (phường Thuận An, TP Huế) những ngày qua bị sạt lở dài hơn 300m, ăn sâu vào bờ khoảng 70m, cuốn trôi nhiều hạng mục hạ tầng giao thông, đe dọa đời sống hàng trăm hộ dân địa phương.

Nhà thầu đang khẩn trương thi công kè biển Thuận An.

Khu vực bãi tắm Phú Thuận từng bị vỡ và hình thành cửa biển mới trong trận lụt lịch sử năm 1999, sau đó được hàn khẩu ổn định kể từ năm 2021. Hiện khoảng cách từ mép nước biển đến bờ nước phá Tam Giang chỉ còn khoảng 250m, nên nguy cơ mở cửa biển trở lại rất cao nếu tiếp tục xảy ra bão và lũ lớn.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2025, UBND TP Huế đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai nhằm huy động các nguồn lực để gia cố, chống sạt lở tại bờ biển Thuận An, hạn chế thiệt hại trong các đợt mưa bão sắp tới.

Bờ biển bãi tắm Phú Thuận (phường Thuận An, TP Huế) bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đã giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT TP Huế làm chủ đầu tư, phối hợp Công ty Xây dựng Thủy lợi TP Huế triển khai thi công, xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ biển Thuận An.

Trao đổi với PV, ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT TP Huế cho biết: “Công trình kè mềm chống sạt lở có chiều dài 450m, khi hoàn thành nó sẽ giúp ngăn chặn sạt lở, bảo vệ tuyến đường dạo ven biển. Hiện, đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ”.

