Cấp huyện phải hoàn thành bàn giao tài sản công vào 30/6

Đại tá Hồ Song Ân giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đại tái Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.