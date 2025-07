Cảnh sát giao thông mở đường cho ô tô chở người đột quỵ đi cấp cứu

Sáng 24/7, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông (CSGT) số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại úy Lương Văn Mạnh làm tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tuyến Cổ Linh - Đàm Quang Trung - Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội).

Tổ công tác của Đội CSGT số 5 dùng ô tô tuần tra mở đường cho xe chở người bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời/Ảnh CAND.

Khoảng 9h25, khi tổ CSGT đang dừng tại nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn thì có một ô tô con BKS 89A-065.36 dừng lại đột ngột. Cùng với đó, một người phụ nữ rời khỏi ô tô với tâm trạng lo lắng chạy lại gần tổ công tác cầu cứu.

Người này cho biết, trên xe đang chở một nạn nhân bị đột quỵ đi cấp cứu nhưng tình hình ngày một nặng, lo sợ không đến kịp bệnh viện nên rất mong được các đồng chí CSGT hỗ trợ, giúp đỡ.

Trước tình huống khẩn cấp, Đại úy Lương Văn Mạnh đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị đồng thời sử dụng xe chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên mở đường cho xe ô tô 89A-065.36 nhanh chóng di chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nhanh chóng hỗ trợ người bệnh/Ảnh CAND

Chị P.T.H. (SN 1981, trú tại tỉnh Hưng Yên), người đã cầu cứu CSGT cho biết, nạn nhân bị đột quỵ trên xe là người cùng làng tên là N.T.Đ. (SN 1958), hoàn cảnh khó khăn. Sáng cùng ngày, khi phát hiện chị Đ. trở bệnh, chị H. đã dùng xe cá nhân đưa đi cấp cứu, nhưng giữa đường tình trạng ngày một nặng hơn, rất may đã gặp và được các cán bộ CSGT hỗ trợ kịp thời.

Hiện chị Đ. đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.