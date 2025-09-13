Hà Nội

Xã hội

Cháy lớn ở Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Rạng sáng 13/9, vụ cháy xảy ra tại kho thành phẩm Công ty TNHH Cheng - V, Khu công nghiệp Đồ Sơn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 13/9, đám cháy xuất hiện tại kho thành phẩm của Công ty TNHH Cheng - V, Khu công nghiệp Đồ Sơn. Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, do kho hàng nhiều vật liệu dễ cháy.

766.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo từ người dân, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP Hải Phòng đã điều động hơn 10 xe chữa cháy, 1 robot chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, tập trung chữa cháy, ngăn chặn cháy lan rộng.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong công ty có công nhân đang làm ca đêm. Tuy nhiên, do phát hiện kịp nên tất cả thoát nạn.

Đến rạng sáng 13/9, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng PCCC và CNCH thành phố Hải Phòng đã xuyên đêm chữa cháy, ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy.

>>> Mời độc giả xem thêm video Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng:

(Nguồn: Vietnamnet)
#cháy công nghiệp #Đồ Sơn Hải Phòng #Cheng - V #chữa cháy #đám cháy lớn

