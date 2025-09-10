Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Toàn cảnh thủ đô Nepal chìm trong khói lửa giữa biểu tình bạo lực

Thế giới

Toàn cảnh thủ đô Nepal chìm trong khói lửa giữa biểu tình bạo lực

Thủ đô Kathmandu của Nepal chìm trong khói lửa khi người biểu tình đốt phá nhiều tòa nhà chính phủ, tòa nhà Quốc hội và tư dinh của các chính trị gia,...

An An (Theo Daily Mail)
Cuộc biểu tình chống tham nhũng và phản đối lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng sau đó đã biến thành cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật. Hàng chục người đã thiệt mạng tại Kathmandu và khoảng 500 người khác bị thương, bao gồm hơn 100 cảnh sát. Ảnh: NurPhoto.
Cuộc biểu tình chống tham nhũng và phản đối lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng sau đó đã biến thành cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật. Hàng chục người đã thiệt mạng tại Kathmandu và khoảng 500 người khác bị thương, bao gồm hơn 100 cảnh sát. Ảnh: NurPhoto.
Trước áp lực từ làn sóng biểu tình dữ dội, Thủ tướng KP Sharma Oli cùng một số chính trị gia khác đã phải từ chức. Có nguồn tin nói rằng, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel cũng rời nhiệm sở. Ảnh: AJ.
Trước áp lực từ làn sóng biểu tình dữ dội, Thủ tướng KP Sharma Oli cùng một số chính trị gia khác đã phải từ chức. Có nguồn tin nói rằng, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel cũng rời nhiệm sở. Ảnh: AJ.
Lệnh cấm (mạng xã hội) đã được dỡ bỏ nhưng tình trạng hỗn loạn chưa kết thúc. Những ngày qua, thủ đô Kathmandu của Nepal chìm trong khói lửa khi người biểu tình phóng hỏa nhiều tòa nhà chính phủ, Quốc hội và tư dinh của các chính trị gia,..Ảnh: DM.
Lệnh cấm (mạng xã hội) đã được dỡ bỏ nhưng tình trạng hỗn loạn chưa kết thúc. Những ngày qua, thủ đô Kathmandu của Nepal chìm trong khói lửa khi người biểu tình phóng hỏa nhiều tòa nhà chính phủ, Quốc hội và tư dinh của các chính trị gia,..Ảnh: DM.
Cung điện Singha Durbar, nơi đặt trụ sở của nhiều bộ ngành và văn phòng hành chính, bị người biểu tình phóng hỏa. Ảnh: EPA.
Cung điện Singha Durbar, nơi đặt trụ sở của nhiều bộ ngành và văn phòng hành chính, bị người biểu tình phóng hỏa. Ảnh: EPA.
Tư dinh của Thủ tướng KP Sharma Oli bị phóng hỏa. Ảnh: ZUMA Press.
Tư dinh của Thủ tướng KP Sharma Oli bị phóng hỏa. Ảnh: ZUMA Press.
Người biểu tình cũng đốt phá nhà của một số chính trị gia khác ở Kathmandu. Ảnh: DM.
Người biểu tình cũng đốt phá nhà của một số chính trị gia khác ở Kathmandu. Ảnh: DM.
Những người biểu tình đốt lốp xe trên một số con đường. Ảnh: DM.
Những người biểu tình đốt lốp xe trên một số con đường. Ảnh: DM.
Đám khói đen bốc lên ngùn ngụt ở thủ đô Kathmandu. Ảnh: DM.
Đám khói đen bốc lên ngùn ngụt ở thủ đô Kathmandu. Ảnh: DM.
Người biểu tình đốt xe cộ và lốp xe trong cuộc biểu tình ở Kathmandu ngày 9/9. Ảnh: EPA.
Người biểu tình đốt xe cộ và lốp xe trong cuộc biểu tình ở Kathmandu ngày 9/9. Ảnh: EPA.
Người dân đứng cạnh một chiếc xe của chính phủ bị đốt cháy sau cuộc đụng độ bạo lực ở Kathmandu ngày 9/9. Ảnh: EPA.
Người dân đứng cạnh một chiếc xe của chính phủ bị đốt cháy sau cuộc đụng độ bạo lực ở Kathmandu ngày 9/9. Ảnh: EPA.
>>> Mời độc giả xem video về cuộc biểu tình ở Nepal (Nguồn video: ANI/X)
An An (Theo Daily Mail)
#biểu tình Nepal #bạo lực chính trị Nepal #đốt phá tòa nhà chính phủ #biểu tình chống tham nhũng #tổng thống Nepal từ chức #lệnh cấm mạng xã hội Nepal

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT