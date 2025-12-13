Cảnh quan dị thường độc nhất vô nhị ở Vườn quốc gia Bryce Canyon

Hà Nội

Kho tri thức

Vườn quốc gia Bryce Canyon (Mỹ) nổi tiếng toàn cầu với các cấu trúc đá “hoodoo” độc đáo, tạo nên cảnh quan siêu thực không có ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất.

Bryce Canyon không phải là “hẻm núi” (canyon) thật sự. Đây là quần thể rìa cao nguyên bị xói mòn, không phải hẻm núi hình thành do dòng chảy của sông. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với hàng ngàn cột đá hoodoo. Các cột đá hình tháp được tạo bởi mưa, băng và gió, tạo nên cảnh quan vô cùng ấn tượng. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc thay đổi theo thời điểm trong ngày. Đá ở đây chuyển từ cam, đỏ đến hồng tùy góc nắng. Ảnh: Pinterest.
Là nơi lý tưởng để quan sát bầu trời đêm. Vườn quốc gia được xếp hạng bầu trời tối hàng đầu Hoa Kỳ, rất lý tưởng để quan sát các thiên thể. Ảnh: Pinterest.
Đa dạng sinh học cao. Đây là nơi sinh sống của hơn 400 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Ảnh: Pinterest.
Được đặt theo tên một người định cư gốc Utah. Ebenezer Bryce là người đầu tiên xây dựng nhà ở tại khu vực này vào thế kỷ 19. Ảnh: Pinterest.
Trở thành vườn quốc gia năm 1928. Cho đến nay, vườn quốc gia gần 100 tuổi này vẫn là điểm du lịch nổi tiếng nhất vùng Utah. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Cảnh quan đá hoodoo độc đáo #Vườn quốc gia Bryce Canyon #Cấu trúc hình tháp đá #Quan sát bầu trời đêm tối #Đa dạng sinh học cao #Lịch sử hình thành và đặt tên

