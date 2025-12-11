Hà Nội

Vùng đất ngập nước kỳ vĩ tạo nên hệ sinh thái châu Âu độc đáo

Kho tri thức

Vùng đất ngập nước kỳ vĩ tạo nên hệ sinh thái châu Âu độc đáo

Vườn quốc gia Doñana (Tây Ban Nha) là thiên đường sinh thái rộng lớn của châu Âu, hội tụ hệ đất ngập nước, rừng thông và đụn cát hoang sơ.

T.B (tổng hợp)
Vườn quốc gia Doñana là vùng đất ngập nước quan trọng nhất châu Âu. Vùng đất ngập nước rộng lớn này thu hút nhiều loài chim sinh sống và dừng chân khi di trú. Ảnh: Pinterest.
Sông Guadalquivir chảy qua. Dòng sông này tạo nên môi trường nước phong phú cho toàn khu vực. Ảnh: Pinterest.
Có hệ sinh thái đa dạng. Hệ sinh thái Doñana bao gồm đầm lầy, cồn cát, rừng ô liu và thông. Ảnh: Pinterest.
Nơi cư trú của linh miêu Iberia. Đây là một trong những loài vật họ mèo hiếm nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Nơi sinh sản của nhiều loài chim nước. Hồng hạc, vịt và cò thường xuyên tìm đến vườn quốc gia này để sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Có lịch sử gắn với quý tộc Tây Ban Nha. Vùng đất Doñana từng là khu săn bắn hoàng gia trước khi trở thành vườn quốc gia. Ảnh: Pinterest.
Địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng. Nơi đây thu hút đông đảo du khách yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh đến khám phá mỗi ngay. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Vườn quốc gia Doñana trở thành Di sản Thế giới năm 1994. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
#Vườn quốc gia Doñana #Vùng đất ngập nước quan trọng #Hệ sinh thái đa dạng #Sinh thái và bảo tồn chim #Lịch sử quý tộc Tây Ban Nha #Du lịch sinh thái

