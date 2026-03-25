Cảnh báo về thực phẩm "bẩn" sau vụ bắt giữ lạp xưởng nhập lậu tại Tuyên Quang

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ 2 xe vận chuyển 5,2 tấn lạp xưởng in chữ nước ngoài, đang trên đường vận chuyển về thành phố Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 22/3, tại Km163+900 Quốc lộ 2, thuộc thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra 2 phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe vận chuyển tổng cộng 350 thùng carton chứa lạp xưởng đông lạnh, với tổng khối lượng 5.250kg. Toàn bộ số hàng hóa được đóng gói, bảo quản lạnh, trên bao bì in chữ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Công an kiểm tra xe vận chuyển lạp xưởng. Ảnh nguồn tienphong.vn

Làm việc với cơ quan chức năng, các lái xe gồm: Nông Đình Sơn (SN 1996) và Nông Xuân Diện (SN 1987) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên, đồng thời khai nhận được thuê vận chuyển từ Tuyên Quang đi Hà Nội để tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20.3, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang) đã phát hiện 2 phương tiện ô tô đang lưu thông trên địa bàn có biểu hiện vận chuyển hàng hóa vi phạm. Đội đã chủ động phối hợp với CSGT và công an kinh tế (Công an tỉnh Tuyên Quang) để dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 xe ô tô đang vận chuyển số lượng lớn thực phẩm gồm lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, phi lê gà, tổng khối lượng hàng hóa 2,3 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên, các sản phẩm có dấu hiệu là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đáng lưu ý, toàn bộ số hàng hóa vi phạm đều là thực phẩm tiêu dùng, có thời hạn sử dụng và yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện bảo quản, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Với khối lượng rất lớn, nếu không được kiểm soát kịp thời, số hàng này có thể nhanh chóng được phân phối, tiêu thụ trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trên bao bì toàn bộ 5,2 tấn lạp xưởng đều in chữ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh nguồn tienphong.vn

Cơ quan chức năng khuyến cáo không mua bán, sử dụng các loại thực phẩm "bẩn"

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không mua bán, sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh không có nhãn mác, không được kiểm định chất lượng.

Việc sử dụng các sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Khi phát hiện các trường hợp kinh doanh, vận chuyển thực phẩm nghi vấn vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.