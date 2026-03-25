Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cảnh báo về thực phẩm "bẩn" sau vụ bắt giữ lạp xưởng nhập lậu tại Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang thu giữ 5,2 tấn lạp xưởng in chữ nước ngoài, khuyến cáo người dân không tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, tránh nguy cơ sức khỏe.

Bình Nguyên

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ 2 xe vận chuyển 5,2 tấn lạp xưởng in chữ nước ngoài, đang trên đường vận chuyển về thành phố Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 22/3, tại Km163+900 Quốc lộ 2, thuộc thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra 2 phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe vận chuyển tổng cộng 350 thùng carton chứa lạp xưởng đông lạnh, với tổng khối lượng 5.250kg. Toàn bộ số hàng hóa được đóng gói, bảo quản lạnh, trên bao bì in chữ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Công an kiểm tra xe vận chuyển lạp xưởng. Ảnh nguồn tienphong.vn

Làm việc với cơ quan chức năng, các lái xe gồm: Nông Đình Sơn (SN 1996) và Nông Xuân Diện (SN 1987) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên, đồng thời khai nhận được thuê vận chuyển từ Tuyên Quang đi Hà Nội để tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20.3, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang) đã phát hiện 2 phương tiện ô tô đang lưu thông trên địa bàn có biểu hiện vận chuyển hàng hóa vi phạm. Đội đã chủ động phối hợp với CSGT và công an kinh tế (Công an tỉnh Tuyên Quang) để dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 xe ô tô đang vận chuyển số lượng lớn thực phẩm gồm lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, phi lê gà, tổng khối lượng hàng hóa 2,3 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên, các sản phẩm có dấu hiệu là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đáng lưu ý, toàn bộ số hàng hóa vi phạm đều là thực phẩm tiêu dùng, có thời hạn sử dụng và yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện bảo quản, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Với khối lượng rất lớn, nếu không được kiểm soát kịp thời, số hàng này có thể nhanh chóng được phân phối, tiêu thụ trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trên bao bì toàn bộ 5,2 tấn lạp xưởng đều in chữ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh nguồn tienphong.vn

Cơ quan chức năng khuyến cáo không mua bán, sử dụng các loại thực phẩm "bẩn"

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không mua bán, sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh không có nhãn mác, không được kiểm định chất lượng.

Việc sử dụng các sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Khi phát hiện các trường hợp kinh doanh, vận chuyển thực phẩm nghi vấn vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bài liên quan

Xã hội

Nhiều người ở Quảng Ngãi nhập viện sau khi ăn bánh mì, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

19 người tại Quảng Ngãi nhập viện sau ăn bánh mì, cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân và phòng ngừa nguy hiểm cho cộng đồng.

Ngày 24/03/2026, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Cục An toàn thực phẩm nhận được Báo cáo số 285/BC-ATTP ngày 24/3/2026 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về 19 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại một điểm kinh doanh tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.
Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; Thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời; Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có); Lập kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, thông qua nhiều hình thức truyền thông, cho các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và chủ cơ sở kinh doanh theo nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm hàng ngày và gửi báo cáo điều tra chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Xã hội

Tiếp tục lùi thực hiện Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 tiếp tục được lùi thực hiện cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 141 kết luận của Thường trực Chính phủ về xử lý các vướng mắc, bất cập của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về an toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa.
Xã hội

Tuyên Quang: Phát hiện hơn 2,3 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ đang trên đường đi tiêu thụ.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới