Nam sinh bị tấn công bằng xẻng, tử vong trên đường cấp cứu

Nam sinh bị người đàn ông có biểu hiện tâm thần dùng xẻng đánh vào đầu khi đang đi xe đạp điện. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngày 15/6, Công an xã Xuân Thới Sơn, TP HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc một nam học sinh bị người đàn ông dùng xẻng đánh vào đầu dẫn đến tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, sáng cùng ngày, hai nam học sinh đang di chuyển bằng xe đạp điện trên đường Xuân Thới Sơn 16, xã Xuân Thới Sơn thì bất ngờ bị một người đàn ông có biểu hiện tâm thần không ổn định lao tới tấn công.

Người này cầm xẻng đuổi đánh hai học sinh. Một em kịp thời bỏ chạy, trong khi em còn lại bị đánh trúng vào vùng đầu, ngã gục và bất tỉnh trên lề đường. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam học sinh đã không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ vụ việc. Hiện danh tính nạn nhân và người gây ra vụ việc chưa được cơ quan chức năng công bố. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Xuân Thới Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

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