Tiếp tục lùi thực hiện Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 tiếp tục được lùi thực hiện cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 141 kết luận của Thường trực Chính phủ về xử lý các vướng mắc, bất cập của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về an toàn thực phẩm.

Theo đó, Thường trực Chính phủ giao Bộ Y tế cùng các bộ liên quan rà soát, trình Chính phủ trước ngày 28/3 để ban hành nghị quyết mới nhằm kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Thường trực Chính phủ yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm và giám sát an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành dự án Luật ATTP (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI. Đồng thời xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật ATTP (sửa đổi) và chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai cùng lúc với việc xây dựng và trình dự án luật.

Trước đó, ngày 4/2/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09 tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13 của Chính phủ về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm cho đến hết ngày 15/4/2026.

Nghị định 46, Nghị quyết 66.13 hướng dẫn thực hiện Luật ATTP được ban hành và có hiệu lực từ 26/1. Quy định mới đặt ra nhiều yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn, đặc biệt với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và hoạt động kiểm tra nhà nước về ATTP.

Tuy nhiên, việc thiếu các văn bản hướng dẫn khiến hoạt động nhập khẩu thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thực phẩm rơi vào tình trạng ách tắc trên phạm vi cả nước. Các mặt hàng bị ảnh hưởng chủ yếu là nông sản tươi, sản phẩm sơ chế có nguồn gốc thực vật như rau, củ, quả, gạo, lúa, sắn, cùng một số thực phẩm đã qua chế biến, đóng gói sẵn. Chính phủ sau đó đồng ý lùi thực hiện cả hai văn bản trên đến ngày 15/4. Trong thời gian này, các quy định về ATTP với thực phẩm, nông sản nhập khẩu thực hiện theo quy định cũ (Nghị định 15).