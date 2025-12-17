Cảnh báo mức độ nguy hiểm của nhiễm nấm phổi

Nấm phổi, đặc biệt Candida albicans, gây nguy hiểm cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, nhất là ở người cao tuổi hoặc suy giảm miễn dịch.

Nhiễm nấm phổi cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt với nhóm người cao tuổi sức đề kháng yếu. Bệnh thường khó chẩn đoán do triệu chứng giống các bệnh hô hấp khác, dễ bị nhầm lẫn với lao hoặc ung thư, dẫn đến chậm trễ điều trị, làm tăng biến chứng và rủi ro tử vong.

Theo VTV, mới đây, một bệnh nhân nam 80 tuổi nhập Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong tình trạng sốt cao, tiêu lỏng, khó thở và nặng ngực. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, chưa ghi nhận bệnh lý hô hấp mạn tính. Khi vào viện, bệnh nhân có biểu hiện nhiễm trùng - nhiễm độc kèm tổn thương thận cấp.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân diễn tiến nặng nhanh với suy hô hấp, sốt dao động 39-40 độ C và đáp ứng kém với phác đồ kháng sinh phổ rộng (piperacillin/tazobactam phối hợp levofloxacin).

Trước tình trạng lâm sàng không cải thiện, bệnh nhân được nội soi phế quản. Kết quả cấy dịch rửa phế quản sau 5 ngày nhập viện cho thấy Candida albicans. Người bệnh được chỉ định điều trị kháng nấm anidulafungin.

Sau 4 ngày, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt: hết sốt, ngưng oxy, hô hấp ổn định, chức năng thận hồi phục. Sau đó, phác đồ được duy trì và hạ bậc bằng fluconazole, kèm theo theo dõi chặt chẽ chức năng gan, thận và hình ảnh học.

Candida albicans là nấm men thường trú ở niêm mạc miệng - hầu họng, thường không gây bệnh khi cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, suy giảm miễn dịch hoặc sử dụng kháng sinh phổ rộng kéo dài, nấm có thể gây nhiễm trùng xâm lấn, trong đó viêm phổi là thể bệnh khó chẩn đoán do biểu hiện lâm sàng và hình ảnh học không đặc hiệu.

Chẩn đoán xác định nhiễm Candida xâm lấn cần dựa vào cấy nấm dương tính từ các bệnh phẩm vô khuẩn hoặc mô bệnh học. Trên lâm sàng, cần nghĩ đến căn nguyên nấm khi bệnh nhân viêm phổi nặng, sốt kéo dài, không đáp ứng kháng sinh sau 4-7 ngày, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao.

Các bác sĩ khuyến cáo, quyết định khởi trị kháng nấm cần được cá thể hóa, cân nhắc lợi ích và nguy cơ. Việc theo dõi sát chức năng gan, thận, điện giải và tương tác thuốc trong suốt quá trình điều trị đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Theo Bệnh viện Phổi Trung ương, nấm phổi, đặc biệt Candida albicans, gây nguy hiểm cao nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời, nhất là ở người cao tuổi hoặc suy giảm miễn dịch.

Bệnh phổi do nấm Aspergillus gây ra 3 nhóm bệnh: Nấm phổi xâm lấn, Nấm phổi mạn tính và Dị ứng phế quản phổi do nấm.

Trên thế giới, tỷ lệ sống của bệnh nhân sau 1 năm, 5 năm, 10 năm tương ứng là 86%, 62%, 47%. Tỷ lệ mắc nấm phổi mạn tính ở bệnh nhân lao mới là 14% và lao đã điều trị 56%. Rất nhiều quốc gia không đủ nguồn lực để chẩn đoán và điều trị.

Nguyên nhân gây bệnh nấm phổi là do các loại nấm: Candida, Aspergillus, Cryptococcus. Trong đó, hay gặp nhất là loại Aspergillus.

Hầu hết bệnh nhân thường đến khám vì ho ra máu kéo dài không rõ lý do, sốt kéo dài kèm đau ngực, ho khạc đờm kéo dài kèm khó thở như hen. Cùng với đó là các trường hợp chẩn đoán viêm phổi điều trị kháng sinh kéo dài không khỏi.

Bệnh nấm phổi do Aspergillus biểu hiện thầm lặng, không đặc hiệu. Điều này làm bệnh chẩn đoán chậm sau nhiều năm. Triệu chứng hay gặp là mệt mỏi, sụt cân, ra mồ hôi, ho, khó thở, ho ra máu.

Người bệnh được chẩn đoán nấm phổi mạn tính Aspergillosis nếu ho ra máu dai dẳng kéo dài nhiều tháng/năm, ho ra máu số lượng lớn, đờm màu nâu, khó thở, bệnh dai dẳng kéo dài, thở rít, ho khan kéo dài.

Bệnh nấm phổi nếu kéo dài không được điều trị thì các bào tử nấm sẽ lan tràn và gây bệnh cơ quan khác như nấm não - màng não, tổn thương da, viêm cơ, viêm nội nhãn… thậm chí là nhiễm nấm huyết. Bệnh nhân sẽ chết do nhiễm trùng nhiễm độc, suy kiệt hoặc biến chứng nặng nề như suy hô hấp, ho ra máu ồ ạt...