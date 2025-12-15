Viêm phổi nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, cần phòng tránh

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân người nước ngoài mắc viêm phổi kèm sốc nhiễm khuẩn nặng trên nền suy tim và tăng huyết áp.

Bệnh nhân là ông O. P. H. Hui (51 tuổi, quốc tịch Malaysia), hiện là giảng viên tại một trường đại học ở Hà Nội.

Khoảng 6 ngày trước khi nhập viện, ông H. xuất hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi, tiêu chảy và được vào một bệnh viện tư với chẩn đoán nhiễm trùng trên nền tổn thương thận, tăng men gan.

Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, tình trạng không cải thiện mà còn diễn tiến xấu nhanh chóng. Ông H. được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, BS Hà Việt Huy cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn trên nền suy tim và tăng huyết áp, kèm phù phổi và rối loạn nhịp. Các xét nghiệm ghi nhận mức độ nhiễm trùng tăng cao và suy đa tạng: CRP tăng hơn 70 lần (351,4 mg/L), urê máu 15,8 mmol/L.

Bệnh nhân được lọc máu và hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, bệnh nhân được hỗ trợ thở ôxy dòng cao, nhưng do phổi xấu đi nhanh, ê-kíp buộc phải đặt nội khí quản và cho thở máy để duy trì hô hấp. Song song, bệnh nhân được lọc máu liên tục và điều trị tích cực. Sau 3 ngày hồi sức tối ưu, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, bệnh nhân thoát sốc, cai được máy thở và dần hồi phục.

“Đây là trường hợp viêm phổi, nhiễm trùng huyết rất nặng trên nền bệnh lý tim mạch mạn tính, khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, nhờ xử trí kịp thời và điều trị đúng nguyên nhân, bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch và hồi phục”, bác sĩ Hà Việt Huy nhấn mạnh.

Sau khi ổn định, bệnh nhân đã được chuyển lên Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế để tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Chiều ngày 12/12/2025, bệnh nhân đã đủ điều kiện ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Từ ca bệnh này, ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết: Viêm phổi là một bệnh phổ biến trên toàn cầu, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn triệu người mỗi năm và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

Bệnh có thể nhẹ hoặc nặng đến mức gây suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn và tử vong, đặc biệt ở người lớn tuổi, trẻ em, người suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh lý nền.

Viêm phổi có thể khởi phát đột ngột hoặc từ từ với các triệu chứng thường gặp như: ho, sốt, đau ngực và khó thở khi trở nặng.

Điều trị hồi sức tích cực cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Người bệnh cần được thăm khám và điều trị đúng cách ngay từ đầu để tránh biến chứng. Và cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ về chế độ thuốc men và nghỉ ngơi.

Để mau chóng hồi phục người bệnh nên nghỉ ngơi, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, uống nhiều nước để giúp đờm trong họng được loãng và sẽ dễ dàng hơn khi khạc đờm. Người bệnh cần rửa tay bằng xà phòng sau khi sờ vào mũi miệng, trước khi ăn, sau khi ho hắt hơi.

Và để hạn chế lan truyền tác nhân gây bệnh cho mọi người xung quanh, nếu ho, hắt hơi, che miệng vào khăn giấy hoặc vào mặt trong cánh tay, ống tay áo”, ThS.BS Phúc khuyên.

Bác sĩ đang theo dõi và điều trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC