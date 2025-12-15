Hà Nội

Sống Khỏe

Viêm phổi nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, cần phòng tránh

Viêm phổi là một bệnh phổ biến trên toàn cầu, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn triệu người mỗi năm và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

Thúy Nga

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân người nước ngoài mắc viêm phổi kèm sốc nhiễm khuẩn nặng trên nền suy tim và tăng huyết áp.

Bệnh nhân là ông O. P. H. Hui (51 tuổi, quốc tịch Malaysia), hiện là giảng viên tại một trường đại học ở Hà Nội.

Khoảng 6 ngày trước khi nhập viện, ông H. xuất hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi, tiêu chảy và được vào một bệnh viện tư với chẩn đoán nhiễm trùng trên nền tổn thương thận, tăng men gan.

Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, tình trạng không cải thiện mà còn diễn tiến xấu nhanh chóng. Ông H. được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, BS Hà Việt Huy cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn trên nền suy tim và tăng huyết áp, kèm phù phổi và rối loạn nhịp. Các xét nghiệm ghi nhận mức độ nhiễm trùng tăng cao và suy đa tạng: CRP tăng hơn 70 lần (351,4 mg/L), urê máu 15,8 mmol/L.

viem-phoi-1.jpg
Bệnh nhân được lọc máu và hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, bệnh nhân được hỗ trợ thở ôxy dòng cao, nhưng do phổi xấu đi nhanh, ê-kíp buộc phải đặt nội khí quản và cho thở máy để duy trì hô hấp. Song song, bệnh nhân được lọc máu liên tục và điều trị tích cực. Sau 3 ngày hồi sức tối ưu, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, bệnh nhân thoát sốc, cai được máy thở và dần hồi phục.

“Đây là trường hợp viêm phổi, nhiễm trùng huyết rất nặng trên nền bệnh lý tim mạch mạn tính, khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, nhờ xử trí kịp thời và điều trị đúng nguyên nhân, bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch và hồi phục”, bác sĩ Hà Việt Huy nhấn mạnh.

Sau khi ổn định, bệnh nhân đã được chuyển lên Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế để tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Chiều ngày 12/12/2025, bệnh nhân đã đủ điều kiện ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Từ ca bệnh này, ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết: Viêm phổi là một bệnh phổ biến trên toàn cầu, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn triệu người mỗi năm và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

Bệnh có thể nhẹ hoặc nặng đến mức gây suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn và tử vong, đặc biệt ở người lớn tuổi, trẻ em, người suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh lý nền.

Viêm phổi có thể khởi phát đột ngột hoặc từ từ với các triệu chứng thường gặp như: ho, sốt, đau ngực và khó thở khi trở nặng.

viem-phoi-3.jpg
Điều trị hồi sức tích cực cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Người bệnh cần được thăm khám và điều trị đúng cách ngay từ đầu để tránh biến chứng. Và cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ về chế độ thuốc men và nghỉ ngơi.

Để mau chóng hồi phục người bệnh nên nghỉ ngơi, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, uống nhiều nước để giúp đờm trong họng được loãng và sẽ dễ dàng hơn khi khạc đờm. Người bệnh cần rửa tay bằng xà phòng sau khi sờ vào mũi miệng, trước khi ăn, sau khi ho hắt hơi.

Và để hạn chế lan truyền tác nhân gây bệnh cho mọi người xung quanh, nếu ho, hắt hơi, che miệng vào khăn giấy hoặc vào mặt trong cánh tay, ống tay áo”, ThS.BS Phúc khuyên.

viem-phoi.jpg
Bác sĩ đang theo dõi và điều trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Để phòng ngừa viêm phổi cần có một lối sống lành mạnh, tập luyện nâng cao thể lực, không hút thuốc lá, tránh xa rượu bia. Nếu thuộc nhóm đối tượng có mắc các bệnh lý mạn tính như hen phế quản, suy tim, tiểu đường… cần theo dõi và kiểm soát tốt các bệnh.

Ngoài ra, một biện pháp phòng ngừa viêm phổi là nên tiêm vaccine phòng phế cầu và phòng cúm”, ThS.BS Phúc khuyến cáo.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Viêm phổi nặng do sặc dầu, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy hô hấp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ghi nhận hai ca viêm phổi nặng do sặc dầu, cảnh báo nguy cơ suy hô hấp và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Theo VTV, mới đây, Khoa Nội Hô hấp - Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hai trường hợp viêm phổi nặng do sặc dầu - tình trạng không phổ biến nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam 15 tuổi, nhập viện với biểu hiện ho khạc đờm nhiều, sốt cao. Bệnh nhi được xác định có hút dầu hỏa để biểu diễn trò "múa lửa", khiến dầu lọt vào đường thở. Chụp CT ngực cho thấy tổn thương viêm lan tỏa; dịch rửa phế quản có màu vàng hồng và nổi váng dầu, phù hợp với viêm phổi do hóa chất.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bé 2 tháng tuổi ở Phú Thọ viêm phổi nặng do RSV

Bé gái 2 tháng tuổi được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ trong tình trạng viêm phổi nặng do virus RSV. Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.

Tin từ Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ ngày 3/12 cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một ca bệnh suy hô hấp nặng do nhiễm virus hợp bào RSV.

Bé gái N.B.D, 2 tháng tuổi, trú tại Phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ được chuyển từ một bệnh viện tư nhân tới Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ trong đêm 28/11 trong tình trạng nguy kịch, được đặt ống nội khí quản. Bé khó thở, tím tái, suy hô hấp nặng, khò khè nhiều và xuất tiết đờm dãi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Dị vật mắc trong đường thở người bệnh 64 tuổi nhiều tháng gây ho triền miên

Dị vật trong phế quản hay còn gọi dị vật đường thở là một bệnh lý thường gặp ở trẻ em và người già với biểu hiện hội chứng xâm nhập cấp tính.

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi TP. Cần Thơ vừa gắp thành công dị vật phế quản cho bệnh nhân 64 tuổi bị ho khan kéo dài nhiều tháng. Bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền phức tạp, điều trị nhiều nơi không khỏi.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện dị vật mắc kẹt trong đường thở và nhanh chóng tiến hành nội soi phế quản để lấy ra, giúp bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Xem chi tiết

