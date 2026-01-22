Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” trong dịp Tết Nguyên đán

Khi sang đến nơi, nhiều người mới phát hiện công việc là bất hợp pháp, bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, đe dọa, đánh đập, cưỡng bức.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, theo quy luật, hằng năm vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán là lúc nhiều công dân Việt Nam đang lao động, học tập ở nước ngoài trở về quê hương sum họp gia đình. Sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài để làm việc, học tập, lao động lại gia tăng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng lừa đảo đẩy mạnh việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi, điển hình là sử dụng chiêu trò dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” nhằm lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước ngoài.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép và tiếp nhận công dân Việt Nam (là nạn nhân của "việc nhẹ lương cao" trở về địa phương)

Trước tình hình đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026… Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát, xác minh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh.

Kết quả, với sự nỗ lực cố gắng, thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp xuất cảnh, cư trú, lao động bất hợp pháp tại nước ngoài, đã bị cơ quan chức năng nước sở tại trục xuất, trao trả về nước. Thực tế cho thấy, mặc dù Cơ quan chức năng đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo tình trạng xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước ngoài.

Song vẫn còn 1 bộ phận người dân, nhất là thanh, thiếu niên vẫn chưa nêu cao tinh thần cảnh giác, vẫn còn nhẹ dạ cả tin, bị các đối tượng môi giới dụ dỗ xuất cảnh trái phép với những lời quảng cáo hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, không cần bằng cấp, kinh nghiệm, thủ tục đơn giản, chi phí thấp. Khi sang đến nơi, nhiều người mới phát hiện công việc là bất hợp pháp, bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, đe dọa, đánh đập, cưỡng bức lao động; muốn về nước phải nộp số tiền chuộc rất lớn, thậm chí trở thành nạn nhân của tội phạm buôn bán người.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước ngoài, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác; thận trọng khi tiếp cận các thông tin tuyển dụng, nhất là việc làm ở nước ngoài; không tin vào các lời quảng cáo mập mờ, không rõ doanh nghiệp, hợp đồng, không qua cơ quan chức năng. Người dân tuyệt đối không cung cấp hình ảnh, dữ liệu giấy tờ tùy thân trên không gian mạng; chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về công việc, điều kiện lao động, chế độ đãi ngộ; tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm và thông báo cho người thân trước khi đi làm ăn xa.

Đối với người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp được cấp phép, không thông qua trung gian; đồng thời khi phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vựa quản lý xuất nhập cảnh cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết xử lý theo quy định của pháp luật./.

