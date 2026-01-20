Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn dự án Hoàng Gia

Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, Đỗ Thanh Tâm đã dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người góp vốn trước.

Ngày 20/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia - chi nhánh Vĩnh Long.

Theo đó, chi nhánh Vĩnh Long của Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) được thành lập tháng 7/2018, trụ sở tại đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, do Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định, Đỗ Thanh Tâm thành lập và giữ chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia, trụ sở tại phường Tân Thuận, TP HCM. Quá trình hoạt động, Tâm đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến các dự án triển khai và hiệu quả hoạt động của công ty để vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư. Thực chất, Tâm sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, một phần chiếm đoạt.

Đối tượng Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, Đỗ Thanh Tâm sử dụng trang web Duanhoanggia.vn để đăng tải thông tin về các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đồng đến 3 tỷ đồng; phát hành quyển sổ “Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn” có thông tin các gói tiêu dùng và thông tin công ty đạt các danh hiệu trên thế giới, nhằm đánh bóng tên tuổi để tạo sự tin tưởng cho người đầu tư.

Tâm còn tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị để giới thiệu về công ty, các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao để thu hút người tham gia.

Tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, quá trình hoạt động của chi nhánh thực hiện hạch toán thuế phụ thuộc tại Công ty Hoàng Gia, chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế TP. Vĩnh Long cũ (trước sáp nhập), không kê khai vốn đã huy động.

Hồ sơ kê khai thuế tại Thuế cơ sở 7, TP HCM cho thấy, Công ty Hoàng Gia không kê khai số tiền đã huy động vốn, còn nợ thuế gần 28 triệu đồng.

Từ tháng 4/2019 đến nay, chi nhánh Công ty Hoàng Gia tại Vĩnh Long không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Được biết, Công an Vĩnh Long đã nhận đơn tố giác của 61 người liên quan đến 692 hợp đồng, với tổng số tiền đã nộp cho Công ty Hoàng Gia hơn 50 tỷ đồng. Qua đối chiếu, công ty đã trả gần 13 tỷ đồng cho nhà đầu tư, còn lại hơn 37 tỷ đồng Tâm chiếm đoạt.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tâm khai nhận dùng số tiền trên tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người góp vốn trước, không xác định được cụ thể và không có tài liệu chứng minh.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

