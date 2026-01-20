Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn dự án Hoàng Gia

Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, Đỗ Thanh Tâm đã dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người góp vốn trước.

Hạo Nhiên

Ngày 20/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia - chi nhánh Vĩnh Long.

Theo đó, chi nhánh Vĩnh Long của Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) được thành lập tháng 7/2018, trụ sở tại đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, do Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định, Đỗ Thanh Tâm thành lập và giữ chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia, trụ sở tại phường Tân Thuận, TP HCM. Quá trình hoạt động, Tâm đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến các dự án triển khai và hiệu quả hoạt động của công ty để vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư. Thực chất, Tâm sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, một phần chiếm đoạt.

anhdt.jpg
Đối tượng Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, Đỗ Thanh Tâm sử dụng trang web Duanhoanggia.vn để đăng tải thông tin về các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đồng đến 3 tỷ đồng; phát hành quyển sổ “Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn” có thông tin các gói tiêu dùng và thông tin công ty đạt các danh hiệu trên thế giới, nhằm đánh bóng tên tuổi để tạo sự tin tưởng cho người đầu tư.

Tâm còn tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị để giới thiệu về công ty, các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao để thu hút người tham gia.

Tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, quá trình hoạt động của chi nhánh thực hiện hạch toán thuế phụ thuộc tại Công ty Hoàng Gia, chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế TP. Vĩnh Long cũ (trước sáp nhập), không kê khai vốn đã huy động.

Hồ sơ kê khai thuế tại Thuế cơ sở 7, TP HCM cho thấy, Công ty Hoàng Gia không kê khai số tiền đã huy động vốn, còn nợ thuế gần 28 triệu đồng.

Từ tháng 4/2019 đến nay, chi nhánh Công ty Hoàng Gia tại Vĩnh Long không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Được biết, Công an Vĩnh Long đã nhận đơn tố giác của 61 người liên quan đến 692 hợp đồng, với tổng số tiền đã nộp cho Công ty Hoàng Gia hơn 50 tỷ đồng. Qua đối chiếu, công ty đã trả gần 13 tỷ đồng cho nhà đầu tư, còn lại hơn 37 tỷ đồng Tâm chiếm đoạt.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tâm khai nhận dùng số tiền trên tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người góp vốn trước, không xác định được cụ thể và không có tài liệu chứng minh.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an #Vĩnh Long #khởi tố #giều tran vụ án #chiếm đoạt #tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Triệt xoá ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt 3 tỷ đồng của nhiều bị hại

Cơ quan Công an xác định ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Ngày 19/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn tại tỉnh Lào Cai, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại.

Theo cơ quan Công an xác định, Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo.

Xem chi tiết

Xã hội

Tóm gọn ổ nhóm chuyên cung cấp thông tin cho các đối tượng lừa đảo

Đây là nhóm đối tượng có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Ngày 17/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, bắt giữ 35 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (cùng trú tại Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người nước ngoài lưu trú tại các khu đô thị ở Hà Nội, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo về Hàn Quốc.

Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ việc với 17 người nước ngoài vi phạm, gồm 3 người Nigeria, 5 người Pakistan, 7 người Hàn Quốc và 2 người Trung Quốc. Các hành vi vi phạm chủ yếu là sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn theo quy định.

image.jpg
Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới