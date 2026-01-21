Bắt đối tượng đăng bài bán xe máy trên Facebook lừa đảo 18 người

Tạ Minh Tú khai nhận đã lập và sử dụng tài khoản Facebook để đăng tin rao bán xe máy giá rẻ trên các hội nhóm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an xã Bằng Mạc đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, làm rõ một đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối tượng Tạ Minh Tú tại cơ quan Công an.

Cụ thể, vào hồi 8h ngày 15/1, Công an xã Bằng Mạc tiếp nhận tin báo của anh Nông Văn Hoan (sinh năm 1989, trú tại thôn Nà Mần, xã Bằng Mạc) về việc con trai anh (sinh năm 2010) bị lừa đảo khi giao dịch mua xe máy qua mạng xã hội Facebook.

Theo trình bày, khoảng 22h ngày 13/1, con trai anh thấy tài khoản Facebook “MINH TU” đăng bài hỗ trợ trả góp xe máy. Qua trao đổi, đối tượng giới thiệu có xe máy nhãn hiệu Vision và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để làm thủ tục giao xe tại khu vực Đồng Mỏ, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đối tượng cung cấp số tài khoản và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Sau khi nhận nhiều lần nhận chuyển tiền với tổng số tiền 5 triệu đồng, tài khoản “MINH TU” chặn liên lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bằng Mạc đã khẩn trương lập hồ sơ, triển khai xác minh, tổ chức truy vết đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định được chủ thủ phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Tạ Minh Tú (sinh năm 2008, trú tại thôn Hiền Lương, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội).

Làm việc với cơ quan Công an, Tạ Minh Tú khai nhận đã lập và sử dụng tài khoản Facebook “MINH TU” để đăng tin rao bán xe máy giá rẻ trên các hội nhóm nhằm chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua xe. Đối tượng thừa nhận đã chiếm đoạt 5 triệu đồng của con trai anh Hoan và thực hiện hành vi lừa đảo đối với 17 vụ, 17 người khác, với tổng số tiền chiếm đoạt 37.290.000đ; toàn bộ số tiền trên đã được sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Công an xã Bằng Mạc đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để mở rộng xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

