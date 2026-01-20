Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Bá Xuyên vừa kịp thời ngăn chặn thành công một vụ giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo.

Trước đó, ​khoảng 16h00 ngày 19/1, Công an phường Bá Xuyên tiếp nhận thông tin từ chị N.H.G (trú tại xóm Bá Vân 2, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên) về việc liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn từ đối tượng lạ tự xưng là sĩ quan quân đội đặt vấn đề muốn mua một lô hàng 400 chiếc giường inox và lấy lý do yêu cầu của đơn vị cần phải triển khai thực hiện gấp.

Chị N.H.G và người nhà trình báo vụ việc tại cơ quan Công an.

Đối tượng khẳng định sẽ trực tiếp chuyển toàn bộ tiền giao dịch cho chị N.H.G và chị G có trách nhiệm liên hệ với bên bán hàng nhận hàng và vận chuyển hàng. Trong khi thỏa thuận, đối tượng đặt vấn đề chi thêm kinh phí để “chia hoa hồng” cho chị N.H.G, đồng thời hứa hẹn hợp tác lâu dài.

Để tạo lòng tin với nạn nhân, đối tượng đã chủ động trao đổi với chị G sẽ chuyển trước 170 triệu đồng để chị G chuyển cho bên bán hàng làm tin. Tin tưởng vào các cam kết trên, chị G đã liên hệ với bên bán hàng, đồng thời đối tượng đã gửi hình ảnh chứng từ thể hiện đã chuyển 170 triệu đồng tiền đặt cọc cho chị G. Tuy nhiên, do nội dung chuyển khoản không đầy đủ nên đối tượng có yêu cầu chị G chuyển lại số tiền trên để đối tượng ghi rõ nội dung chuyển khoản “tiền đặt cọc”.

Chị G không thực hiện giao dịch với lý do chưa nhận được tiền chuyển khoản từ đối tượng. Lợi dụng tình huống này, đối tượng liên tục gọi điện thúc ép, gây áp lực tâm lý, đổ lỗi cho chị G, thậm chí đe dọa chị G phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu việc giao hàng chậm trễ và yêu cầu chị G chuyển lại số tiền 170 triệu đồng cho chúng để làm các chứng từ liên quan, hoàn thành việc giao dịch.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị G đã kịp thời trình báo Công an phường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bá Xuyên đã nhanh chóng xác minh, xác định đây là thủ đoạn lừa đảo, các đối tượng đóng nhiều vai khác nhau, giả danh là sĩ quan quân đội để dựng lên kịch bản mua bán giả, thao túng tâm lý nạn nhân, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi bị phát hiện, đối tượng đã nhanh chóng xóa toàn bộ tin nhắn và dấu vết giao dịch liên quan. Công an phường đã giải thích rõ với chị N.H.G đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến của các đối tượng trên không gian mạng, đề nghị chị G không chuyển tiền cho đối tượng. Nhờ đó, số tiền 170 triệu đồng của chị N.H.G đã được bảo toàn, tránh thiệt hại đáng tiếc.

