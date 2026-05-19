Cảnh báo chiêu lừa đảo bằng AI mới, người mua hàng online cần chú ý

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đề nghị các nền tảng số tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước nguy cơ lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo.

Tuệ Minh

Theo Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương, trong bối cảnh thương mại điện tử và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bao gồm deepfake và các thuật toán tự động mang lại nhiều tiện ích cho hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm, kết nối người tiêu dùng và tối ưu hóa trải nghiệm trên môi trường số.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các công nghệ AI hiện nay có thể tạo ra hình ảnh, video, giọng nói hoặc nội dung mô phỏng rất giống thật, khiến người tiêu dùng khó phân biệt giữa thông tin thật và thông tin giả.

Công nghệ AI được ứng dụng mạnh trong việc livestream bán hàng.

Một số đối tượng đã lợi dụng công nghệ deepfake để giả mạo người nổi tiếng, chuyên gia, công an, bác sĩ nhằm quảng cáo sai sự thật, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, dẫn dụ người tiêu dùng tham gia các giao dịch có dấu hiệu lừa đảo.

Bên cạnh đó, nhiều hình thức quảng cáo sử dụng AI còn có thể tạo ra các nội dung cắt ghép, hình ảnh "trước – sau", lời chứng thực giả hoặc phát sóng trực tiếp (livestream) giả mạo để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Trước thực trạng trên, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có văn bản gửi một số nền tảng số, gồm: Shopee, Lazada, Tiktok, Zalo và Meta để đề nghị tăng cường thực thi trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các nội dung quảng cáo, livestream, video giới thiệu sản phẩm hoặc thông tin được lan truyền trên môi trường số, đặc biệt đối với các nội dung có sử dụng hình ảnh, giọng nói hoặc nhân vật được tạo ra, chỉnh sửa bằng công nghệ AI, deepfake hoặc các công nghệ kỹ thuật số có khả năng gây nhầm lẫn.

Các đối tượng lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo, bán hàng kém chất lượng hoặc định hướng những thông tin sai lệch.

Người tiêu dùng cần thận trọng trước các quảng cáo có dấu hiệu thổi phồng công dụng sản phẩm, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, chuyên gia hoặc cơ quan, tổ chức để tạo lòng tin nhưng không có căn cứ xác thực rõ ràng.

Cùng với đó, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ thông tin về người bán, sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, điều kiện giao dịch, chính sách bảo hành, đổi trả cũng như độ tin cậy của các đánh giá, phản hồi trên nền tảng trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến; không nên chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện giao dịch chỉ dựa trên các nội dung quảng cáo hấp dẫn hoặc mức giá bất thường so với thị trường.

Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, quảng cáo sai sự thật hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng cần kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc sử dụng tính năng báo cáo của nền tảng để được hỗ trợ xử lý, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng số an toàn, minh bạch và bền vững.

Lợi dụng công nghệ Deepfake để giả mạo người nổi tiếng.

Số hóa - Xe

Vì sao lừa đảo biết rõ CCCD, tài khoản ngân hàng của nạn nhân?

Từ số CCCD đến tài khoản ngân hàng , dữ liệu cá nhân của nhiều người đang bị rò rỉ và trở thành “mỏ vàng” cho các đường dây lừa đảo công nghệ cao.

Trong thời đại số, thông tin cá nhân đang trở thành một loại “tài sản” có giá trị không kém tiền bạc. Chỉ cần một số điện thoại, số căn cước công dân hay hình ảnh giấy tờ tùy thân bị lộ, người dùng có thể trở thành mục tiêu của hàng loạt kịch bản lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Thời gian gần đây, nhiều người dân không khỏi hoang mang khi các đối tượng lừa đảo có thể đọc chính xác họ tên, số CCCD, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, thậm chí nắm cả hình ảnh giấy tờ cá nhân để tạo lòng tin trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát đi cảnh báo về tình trạng thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân trên không gian mạng đang diễn biến ngày càng phức tạp. Theo cơ quan chức năng, dữ liệu cá nhân bị rò rỉ hiện không chỉ phục vụ hoạt động quảng cáo hay tiếp thị mà còn trở thành “nguyên liệu” cho các đường dây lừa đảo công nghệ cao.

Số hóa - Xe

Cảnh báo nóng trào lưu AI tạo ảnh trẻ em tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo

Việc dùng ảnh trẻ em để tạo sticker AI tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn nguy cơ lộ dữ liệu, bị deepfake và trở thành công cụ cho các chiêu trò lừa đảo.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, trào lưu biến ảnh thật thành sticker hoạt hình đang lan rộng trên mạng xã hội, đặc biệt với các bậc phụ huynh muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu của con trẻ. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ cơ quan công an, chính hành động tưởng chừng vô hại này lại có thể vô tình “tiếp tay” cho các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.

Từ “ảnh dễ thương” đến dữ liệu bị khai thác trái phép

Số hóa - Xe

Cảnh báo cuộc gọi “nhá máy” 3 giây, bẫy lừa đảo tinh vi mới

Những cuộc gọi nhá máy từ đầu số 022, 024, 028 tưởng vô hại nhưng thực chất là chiêu dò dữ liệu tinh vi. Nhiều người mất tiền, lộ thông tin chỉ vì gọi lại.

Thời gian gần đây, nhiều người dùng di động tại Việt Nam liên tục phản ánh tình trạng nhận các cuộc gọi nhỡ từ những đầu số như 024, 022 hay 028. Điểm chung là các cuộc gọi này chỉ đổ chuông trong thời gian rất ngắn, thường khoảng 2-3 giây rồi tắt, khiến người nhận không kịp bắt máy. Tuy nhiên, chính yếu tố “bất ngờ” này lại là mồi nhử đánh trúng tâm lý tò mò, thôi thúc người dùng gọi lại hoặc tương tác với số điện thoại lạ.

Thủ đoạn “nhá máy 3 giây” và cái bẫy dữ liệu phía sau

