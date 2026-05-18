Điều hòa bẩn nguy hiểm hơn bạn tưởng vào mùa hè

Điều hòa không vệ sinh định kỳ có thể trở thành “ổ vi khuẩn” phát tán nấm mốc, bụi mịn và tác nhân gây bệnh trực tiếp vào không khí phòng ngủ.

Điều hòa vốn là “cứu tinh” trong những ngày hè oi bức, nhưng ít ai ngờ rằng thiết bị này cũng có thể biến thành nguồn phát tán vi khuẩn và nấm mốc nguy hiểm nếu không được vệ sinh định kỳ trong thời gian dài.
Theo nhiều nghiên cứu về chất lượng không khí trong nhà, một chiếc điều hòa bẩn sau khoảng một năm sử dụng có thể chứa lượng vi khuẩn cao gấp hàng chục lần so với nhiều vật dụng quen thuộc trong gia đình, khiến mỗi hơi thở khi ngủ trở thành nguy cơ tiềm ẩn cho hệ hô hấp.
Các chuyên gia môi trường cho biết lưới lọc và dàn lạnh là nơi tích tụ bụi mịn PM2.5, lông thú cưng, phấn hoa cùng vô số vi sinh vật, tạo nên môi trường ẩm thấp lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi mạnh mẽ.
Khi điều hòa hoạt động, toàn bộ những hạt bụi li ti cùng bào tử nấm mốc này sẽ theo luồng khí lạnh phát tán khắp căn phòng, đi trực tiếp vào mũi và phổi của người dùng, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, người già và người mắc bệnh dị ứng.
Nhiều bác sĩ hô hấp cảnh báo tình trạng ho kéo dài, nghẹt mũi, đau họng, đau đầu hoặc cảm giác mệt mỏi sau khi ngủ dậy trong phòng máy lạnh có thể liên quan trực tiếp đến việc sử dụng điều hòa không được làm sạch thường xuyên.
Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, điều hòa bẩn còn khiến khả năng làm mát suy giảm đáng kể, tiêu hao điện năng nhiều hơn và dễ phát sinh các hiện tượng như chảy nước, đóng tuyết hoặc phát ra mùi ẩm mốc khó chịu ngay khi bật máy.
Các chuyên gia điện lạnh khuyến nghị người dùng nên tháo lưới lọc để vệ sinh bằng nước sạch từ 2 đến 4 tuần một lần, đồng thời thực hiện vệ sinh chuyên sâu dàn lạnh và dàn nóng định kỳ khoảng 3 đến 6 tháng nhằm đảm bảo chất lượng không khí trong nhà.
Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài tại Việt Nam, việc chủ động bảo dưỡng điều hòa không chỉ giúp thiết bị hoạt động bền bỉ và tiết kiệm điện hơn mà còn là cách quan trọng để bảo vệ sức khỏe cả gia đình khỏi những “mối nguy vô hình” đang lơ lửng trong không khí mỗi đêm.
Thiên Trang (TH)
