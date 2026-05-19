Nghề kể chuyện AI lên ngôi, lương tới 13 tỷ đồng/năm

Giữa cơn sốt AI tại Silicon Valley, nghề “kể chuyện công nghệ” bất ngờ vượt kỹ sư AI về độ hot với mức lương có thể chạm ngưỡng 13 tỷ đồng/năm.

Thiên Trang (TH)
Tại Thung lũng Silicon, các startup AI giờ đây không chỉ cạnh tranh bằng công nghệ mà còn lao vào cuộc đua kể chuyện thương hiệu bằng phim tài liệu, video điện ảnh và nội dung mạng xã hội nhằm thu hút khách hàng giữa “biển” sản phẩm AI đang bùng nổ.
Khác với thời kỳ chỉ cần thông cáo báo chí hay bài đăng LinkedIn là đủ, nhiều công ty công nghệ hiện sẵn sàng đầu tư hàng triệu USD cho những bộ phim tài liệu ghi lại hành trình khởi nghiệp để tạo cảm giác chân thực và xây dựng niềm tin với người dùng.
Một ví dụ gây chú ý là Syncere, startup đứng sau sản phẩm đèn thông minh Lume có khả năng tự gấp quần áo, khi tung ra bộ phim tài liệu dài 10 phút thay vì chỉ quảng cáo truyền thống nhằm kể lại cuộc sống và quá trình phát triển sản phẩm của đội ngũ sáng lập.
Theo giới chuyên gia truyền thông công nghệ, trong kỷ nguyên AI, khả năng “dịch” những công nghệ phức tạp thành câu chuyện dễ hiểu đang trở thành kỹ năng cực kỳ đắt giá, khiến vị trí storytelling được săn đón không kém gì kỹ sư AI hay chuyên gia dữ liệu.
Nhiều phòng thí nghiệm AI và startup tỷ USD tại Mỹ hiện mở các vị trí truyền thông chiến lược với mức lương lên tới khoảng 500.000 USD mỗi năm, tương đương gần 13 tỷ đồng, chỉ để tìm người đủ khả năng biến công nghệ khô khan thành cú nổ truyền thông.
Các quỹ đầu tư lớn như Andreessen Horowitz cũng bắt đầu xây dựng đội ngũ “New Media”, vận hành livestream tin tức riêng và hỗ trợ startup kiểm soát dư luận mạng xã hội trong bối cảnh AI đang trở thành tâm điểm tranh cãi toàn cầu.
Một trong những minh chứng thành công nhất cho xu hướng này là bộ phim “The Thinking Game” theo chân nhóm phát triển AlphaFold của Google DeepMind, thu hút hàng trăm triệu lượt xem nhờ cách kể chuyện gần gũi thay vì chỉ nói về thuật toán hay dữ liệu.
Giới phân tích cho rằng trong thời đại AI có thể tạo nội dung hàng loạt chỉ trong vài giây, thứ người dùng thực sự thiếu lại là cảm xúc, tính chân thực và niềm tin, khiến nghề “kể chuyện công nghệ” bất ngờ trở thành vũ khí quan trọng nhất của các công ty công nghệ hiện đại.
