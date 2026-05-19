Robot AI làm việc hơn 24 giờ liên tục gây sốc

Figure AI khiến giới công nghệ chú ý khi robot hình người của hãng làm việc hơn 24 giờ liên tục, tự phân loại 28.000 bưu kiện mà không lỗi.

Thiên Trang (TH)
Figure AI, startup robot nổi tiếng tại Mỹ, vừa gây chú ý khi công bố hệ thống robot hình người có thể làm việc liên tục hơn 24 giờ không nghỉ trong môi trường logistics thực tế, mở ra bước tiến mới cho ngành tự động hóa bằng AI.
Trong thử nghiệm mới nhất, ba robot mang tên Bob, Frank và Gary được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo Helix-02 đã tự động phân loại bưu kiện suốt hơn một ngày liên tục mà không cần con người can thiệp trực tiếp vào quá trình vận hành.
Theo Figure AI, các robot này đã xử lý hơn 28.000 gói hàng trong thời gian thử nghiệm, đồng thời duy trì tốc độ làm việc gần tương đương nhân viên kho bãi chuyên nghiệp khi mất khoảng 3 giây để xử lý mỗi kiện hàng.
Điểm đáng chú ý nằm ở việc robot có thể tự nhận diện mã vạch thông qua camera tích hợp, sau đó tự nhặt, xoay và đặt kiện hàng đúng vị trí trên băng chuyền bằng khả năng suy luận trực tiếp từ dữ liệu hình ảnh AI thu nhận được.
CEO Figure AI là Brett Adcock cho biết mục tiêu ban đầu của công ty chỉ là vận hành robot trong 8 giờ liên tục, tuy nhiên do hệ thống không phát sinh lỗi phần mềm hay trục trặc cơ khí nên nhóm phát triển quyết định kéo dài thời gian thử nghiệm lên hơn 24 giờ.
Không chỉ làm việc liên tục, robot của Figure AI còn có khả năng tự phát hiện lỗi kỹ thuật để chủ động rời dây chuyền bảo trì, trong khi một robot khác sẽ tự động tiếp quản vị trí nhằm duy trì hoạt động xuyên suốt cho toàn hệ thống logistics.
Cuộc thử nghiệm này được xem là dấu hiệu cho thấy robot hình người đang tiến gần hơn tới khả năng thay thế con người trong các công việc kho bãi, sản xuất và vận chuyển, đặc biệt ở những môi trường yêu cầu vận hành 24/7 với cường độ cao.
Hiện Figure AI đang cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt tên tuổi lớn như Tesla, Agility Robotics hay Apptronik trong cuộc đua thương mại hóa robot hình người AI dành cho ngành công nghiệp và logistics toàn cầu.
