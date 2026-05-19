CEO Nvidia tiết lộ bí mật thành công gây tranh cãi

Jensen Huang cho rằng thành công không đến từ việc tìm công việc yêu thích, mà từ khả năng học cách yêu chính công việc mình đang làm.

Giữa thời đại AI khiến hàng triệu người lao vào cuộc đua tìm “công việc đam mê”, CEO Nvidia Jensen Huang lại đưa ra một quan điểm trái ngược hoàn toàn khi cho rằng bí quyết thành công lớn nhất là học cách yêu công việc hiện tại của mình.
Chia sẻ này được CEO startup AI y tế Abridge là Shiv Rao tiết lộ trong podcast “20VC”, nơi ông kể lại cuộc gọi bất ngờ từ Jensen Huang vào lúc nửa đêm chỉ để đưa lời khuyên giúp startup vượt qua khó khăn.
Theo Rao, điều khiến ông ấn tượng không nằm ở sự nổi tiếng của CEO Nvidia mà là triết lý làm việc rất khác biệt, khi Huang tin rằng con người hoàn toàn có thể rèn luyện bản thân để yêu công việc thay vì mãi đi tìm “đam mê hoàn hảo”.
Jensen Huang cho biết ông từng yêu thích mọi công việc trong đời, từ rửa bát, dọn bàn cho đến giao báo, và chính tư duy đó đã giúp ông duy trì năng lượng làm việc suốt nhiều thập kỷ tại Nvidia.
Quan điểm này hiện được nhiều chuyên gia công nghệ xem là thực tế hơn trong bối cảnh AI đang thay đổi thị trường lao động quá nhanh, khiến không ít nghề nghiệp truyền thống biến mất hoặc buộc con người phải liên tục thích nghi.
Shiv Rao cũng thừa nhận bản thân từng ghét lịch trình công tác dày đặc và cuộc sống “trên máy bay”, nhưng sau khi thay đổi góc nhìn theo lời khuyên của Huang, ông dần học được cách tận hưởng áp lực và yêu cả quá trình xây dựng doanh nghiệp.
Từ một công ty sản xuất chip đồ họa cho game thủ, Nvidia dưới sự dẫn dắt của Jensen Huang đã vươn lên trở thành tập đoàn AI giá trị nhất thế giới với vốn hóa hơn 5.100 tỷ USD và đóng vai trò trung tâm trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
Trong thời đại mà nhiều người liên tục nhảy việc để tìm kiếm “đam mê đích thực”, triết lý của Jensen Huang đang tạo ra một cuộc tranh luận lớn tại Thung lũng Silicon rằng đôi khi thành công không đến từ việc tìm đúng công việc mình yêu, mà từ khả năng biến chính công việc hiện tại thành điều mình muốn gắn bó lâu dài.
