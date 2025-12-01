Canada thu hồi trà thảo mộc Celebration Herbals vì nguy cơ nhiễm Salmonella

Theo vietq.vn, cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) mới đây đã ban hành lệnh thu hồi đối với sản phẩm trà thảo mộc Celebration Herbals, có tên là “Senna Leaf Herbal Tea”, sau khi phát hiện nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng quốc tế bởi sản phẩm thảo mộc vốn được xem là “lành tính”, song vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro nếu quy trình sản xuất không được kiểm soát chặt chẽ. Trong bối cảnh các loại trà thảo mộc, thực phẩm bổ sung cũng đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, vụ việc này càng trở thành lời nhắc nhở quan trọng về an toàn thực phẩm.

Số lô Trà thảo mộc lá Senna bị thu hồi/Ảnh nguồn canada.ca

Theo thông báo từ CFIA, sản phẩm bị thu hồi mang mã UPC 6 28240 20182 9, đóng gói 24 túi (42 g), hạn sử dụng tháng 10/2028, thuộc lô LOT: 251004. Cơ quan quản lý khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng, bán, phân phối hoặc phục vụ sản phẩm này dưới bất kỳ hình thức nào. Người đã mua nên tiêu huỷ hoặc mang trả lại nơi bán để bảo đảm an toàn. Dù hiện chưa ghi nhận ca bệnh nào liên quan, việc thu hồi vẫn được triển khai khẩn cấp bởi Salmonella là loại vi khuẩn nguy hiểm, có thể gây ngộ độc thực phẩm nặng mà không làm thay đổi mùi, màu hay vị của sản phẩm, khiến người dùng khó nhận biết bằng giác quan thông thường.

CFIA đang tiếp tục tiến hành điều tra nhằm xác định xem liệu các lô hàng khác có bị ảnh hưởng hay không. Trước đây, Canada cũng từng thu hồi một số loại trà thảo mộc vì nguy cơ nhiễm Salmonella, cho thấy đây không phải là rủi ro hiếm gặp. Các chuyên gia cho biết nguồn thảo dược từ tự nhiên có thể bị nhiễm khuẩn ngay từ khâu thu hái, bảo quản hoặc vận chuyển nếu điều kiện vệ sinh không đảm bảo, đặc biệt tại những vùng có khí hậu nóng ẩm.

Trà thảo mộc Senna Leaf của thương hiệu Celebration Herbals bị thu hồi do nghi nhiễm khuẩn Salmonella/Ảnh nguồn canada.ca

Trang thông tin canada.ca của Government of canada cũng đã khuyến cáo, không tiêu thụ, sử dụng, bán, phục vụ hoặc phân phối các sản phẩm bị thu hồi.

Nếu người tiêu dùng bị bệnh do tiêu thụ sản phẩm bị thu hồi, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Không tiêu thụ, phục vụ, sử dụng, bán hoặc phân phối các sản phẩm bị thu hồi; Các sản phẩm bị thu hồi phải được vứt bỏ hoặc trả lại nơi đã mua.

Thực phẩm bị nhiễm Salmonella có thể không bị hư hỏng hoặc có mùi hôi nhưng vẫn có thể gây bệnh. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu có thể mắc các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, đôi khi gây tử vong. Người khỏe mạnh có thể gặp các triệu chứng ngắn hạn như sốt, đau đầu, nôn mửa, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. Các biến chứng lâu dài có thể bao gồm viêm khớp nặng.