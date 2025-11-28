Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động, khách hàng tìm ai đòi tiền?

Chủ Mailisa bị khởi tố, sản phẩm bị thu hồi, khách hàng lo lắng về việc hoàn tiền, bồi thường sau khi hệ thống thẩm mỹ viện này thông báo tạm dừng hoạt động.

Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa mới đây thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11/2025 và gửi lời xin lỗi khách hàng. Thông báo được đưa ra khi cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án buôn lậu liên quan đến doanh nghiệp này. Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng đã ra quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành thu hồi 162 sản phẩm của Công ty MK Skincare.

Thông tin Mailisa dừng hoạt động thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt nhiều ý kiến lo lắng, liệu có được bồi thường, hoàn tiền hay trả hàng khi đã đặt mua các dịch vụ, mỹ phẩm của hệ thống thẩm mỹ viện này.

Tối 27/11, trên trang Facebook tích xanh có 2,8 triệu người theo dõi, Thẩm mỹ viện Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 28/11 - Ảnh chụp màn hình

Dưới bài đăng thông báo ngừng hoạt động, nhiều khách hàng đặt câu hỏi: "Có hoàn tiền mua kem không?" ,"Tiền mua dịch vụ làm chân mày có hoàn lại không?", "Hàng kém chất lượng bồi thường cho khách hàng đi"...

Trước đó thông tin trên Tiền Phong, một khách hàng của Mailisa phản ánh: “Tôi mua trọn bộ hơn 17 triệu, giờ nghe thu hồi mới biết sản phẩm không có hồ sơ an toàn, giờ tìm ai đòi tiền?”.

Hóa đơn mua sản phẩm của Mailisa lên đến hàng chục triệu của một khách hàng. Ảnh tienphong.vn

Theo phân tích của Luật sư Hạ Thị Thu Thảo (Đoàn Luật sư TPHCM) trên Tiền Phong, quyết định thu hồi của Bộ Y tế là căn cứ pháp lý đầy đủ và trực tiếp để người tiêu dùng yêu cầu doanh nghiệp xử lý quyền lợi, bao gồm: Hoàn tiền, đổi trả sản phẩm hoặc bồi thường thiệt hại nếu có tổn hại sức khỏe.

Luật sư Thảo nhấn mạnh: “Khi cơ quan quản lý ban hành thu hồi bắt buộc, doanh nghiệp buộc phải chịu trách nhiệm dân sự đối với người tiêu dùng. Kể cả khi doanh nghiệp không cố ý, vẫn phải bồi thường nếu sản phẩm gây thiệt hại”.

Theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023 và Nghị định 54/2024, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng (nhà sản xuất - nhập khẩu - phân phối - bán lẻ) có nghĩa vụ: Cung cấp thông tin trung thực, minh bạch về sản phẩm; đảm bảo chất lượng - an toàn; thu hồi sản phẩm khuyết tật; công khai lý do thu hồi, điểm tiếp nhận, cách thức đổi trả và chủ động bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại.

Một trong các sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa/Ảnh viettimes.vn

Theo luật sư Hoàng Hà chia sẻ trên znews.vn, dù pháp luật bảo vệ nhưng do công ty đang bị điều tra và lãnh đạo bị bắt giữ, quy trình xử lý sẽ không diễn ra bình thường như chính sách đổi trả thông thường. Khách hàng nên thực hiện các bước để bảo vệ quyền lợi như: Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức. Giữ lại toàn bộ sản phẩm kể cả vỏ hộp, bao bì nếu còn, để làm bằng chứng; Tập hợp chứng từ. Tìm lại hóa đơn mua hàng, tin nhắn đặt hàng, biên lai chuyển khoản, hoặc email xác nhận đơn hàng... Đây là bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh giao dịch; Liên hệ yêu cầu hoàn tiền.

Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia pháp lý cũng khuyến nghị, khách hàng từng mua hoặc đang sử dụng sản phẩm của Mailisa/MK Skincare cần gửi yêu cầu hoàn tiền/ bồi thường đến đơn vị bán hàng; khách hàng nên gửi bằng văn bản hoặc email, viện dẫn quyết định thu hồi của Bộ Y tế và Luật Bảo vệ người tiêu dùng.

Trong trường hợp doanh nghiệp không phản hồi thì cần yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp. Những nơi khách hàng có thể tìm đến bao gồm: Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), Sở Y tế nơi mua sản phẩm.