Tiêm kích tàng hình Mỹ bị Ấn Độ phớt lờ, xuất hiện "kẻ thay thế" đến từ châu Á

Quân sự

Tiêm kích tàng hình Mỹ bị Ấn Độ phớt lờ, xuất hiện "kẻ thay thế" đến từ châu Á

Ấn Độ đang đánh giá khả năng mua máy bay chiến đấu KF-21 Boramae của Hàn Quốc như một phần trong nỗ lực tìm kiếm máy bay chiến đấu hiện đại thế hệ 4.5 và 5.

Thiên Đăng
Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 KF-21 Boramae do Hàn Quốc phát triển trong nước đang nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng cho chương trình Máy bay chiến đấu đa năng (MRFA) của Ấn Độ, khi New Delhi tìm cách giải quyết những khoảng trống đang tồn tại trong phi đội máy bay chiến đấu của mình. Ảnh: @ The Defense Post.
Theo các báo cáo của truyền thông quốc phòng Ấn Độ công bố ngày 1 tháng 8, KF-21 Boramae đang được đánh giá cao trong bối cảnh Không quân Ấn Độ (IAF) ngày càng quan tâm đến việc mua cả máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 và 5. Ảnh: @ Army Recognition.
Máy bay phản lực KF-21 Boramae của Hàn Quốc được coi là một nền tảng cạnh tranh về chi phí, có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai và phù hợp với chính sách công nghiệp nội địa của Ấn Độ. Ảnh: @ Army Recognition.
Không quân Ấn Độ (IAF) hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt phi đội tác chiến do các máy bay cũ như MiG-21 và Jaguar đang dần bị loại ra khỏi biên chế. Ảnh: @ Defence Security Asia.
Mặc dù Ấn Độ từ lâu đã phụ thuộc vào sự kết hợp giữa các nền tảng có nguồn gốc từ Nga và Pháp, nhưng việc thay đổi ưu tiên mua sắm, và sự chậm trễ trong các chương trình máy bay chiến đấu nội địa đã thúc đẩy việc xem xét rộng rãi hơn các hệ thống máy bay chiến đấu nước ngoài thế hệ mới. Ảnh: @ The Defense Post.
Được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI), KF-21 là máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ thế hệ 4.5, được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm radar mảng pha chủ động (AESA), hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST), hệ thống tác chiến điện tử và tích hợp vũ khí hiện đại. Ảnh: @ Army Recognition.
Máy bay KF-21 được trang bị hai động cơ General Electric F414-400K và đạt tốc độ tối đa Mach 1.8 (tương đương 2.220 km/giờ), bán kính chiến đấu khoảng 2.400 km và tải trọng tối đa lên tới 7.700 kg. Ảnh: @ Army Recognition.
Hàn Quốc bắt đầu phát triển KF-21 vào năm 2011 để thay thế phi đội F-4 và F-5 đã cũ. Ảnh: @ The Defense Post.
Mặc dù ban đầu được dự định là máy bay tàng hình thế hệ thứ 5, nhưng chương trình chế tạo đã được điều chỉnh để đưa vào trang bị cấu hình thế hệ 4.5 trước do tính cấp thiết trong hoạt động. Ảnh: @ Defence Security Asia.
Máy bay KF-21 hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm bay, và những chiếc đầu tiên sẽ được giao cho Không quân Hàn Quốc dự kiến vào năm 2026. Ảnh: @ Defence Security Asia.
Ấn Độ được cho là đang cân nhắc mua 60 máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 tiên tiến này. Ảnh: @ Army Recognition.
Một trong những lợi thế chính được báo chí Ấn Độ nhấn mạnh là tính tương đồng về động cơ. KF-21 sử dụng cùng loại động cơ F414 vốn nằm trong chương trình Tejas Mk II và AMCA của Ấn Độ. Nếu Ấn Độ tiến hành sản xuất động cơ F414 quy mô lớn theo giấy phép, điều này có thể đơn giản hóa khâu hậu cần, bảo trì và tích hợp vận hành cho KF-21. Ảnh: @ The Defense Post.
Một yếu tố khác là khả năng tương thích tiềm năng của máy bay này với sáng kiến sản xuất quốc phòng "Make in India" của Ấn Độ. Nếu được chọn, KF-21 có thể được lắp ráp hoặc đồng sản xuất tại Ấn Độ, và kiến trúc mở của nó có thể cho phép tích hợp các hệ thống được phát triển trong nước như radar AESA Uttam và tên lửa không đối không Astra - miễn là đạt được thỏa thuận về quyền truy cập mã nguồn và tích hợp phần mềm. Ảnh: @ Defence Security Asia.
Vào tháng 7, Tạp chí Bloomberg đưa tin, Ấn Độ đã thông báo với các quan chức Mỹ rằng, họ không theo đuổi việc mua máy bay F-35 nữa, mặc dù Washington đã nhiều lần liên lạc. Ảnh: @ The Defense Post.
Defence-Blog
