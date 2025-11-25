Canada dừng mua kính nhìn đêm của Mỹ do nghi thao túng thầu

Bằng cách nào đó, gói thầu thiết bị quân sự quan trọng đã bị điều hướng đến các công ty Mỹ mà Canada không thể kiểm soát.

Chính phủ Canada bị tòa án nước này yêu cầu đánh giá lại gói thầu trị giá 100 triệu USD của Quân đội Canada nhằm mua thiết bị nhìn ban đêm sau những cáo buộc rằng đề xuất mua hàng này được thiết kế để ưu ái các nhà sản xuất Mỹ.

Nội dung bài viết Tòa án Thương mại Quốc tế Canada đã đưa ra phán quyết sau khi nhận được đơn khiếu nại từ công ty quốc phòng Canada Cadex Inc. có trụ sở tại Quebec và Photonis, một công ty của Pháp.

Quân nhân Canada sử dụng kính nhìn đêm trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: C.A.F

Hồ sơ dự thầu cho hợp đồng mua ống nhòm nhìn đêm dự kiến ​​đã được nộp vào ngày 2/5/2025. Tuy nhiên, những thay đổi vào phút chót về thông số kỹ thuật của ống tăng cường hình ảnh, vốn là thành phần cốt lõi của ống nhòm, đã gần như giới hạn chúng trong các hệ thống do các công ty Mỹ chế tạo. Điều đó đồng nghĩa với việc các bộ phận này sẽ được điều chỉnh theo quy định xuất khẩu vũ khí của Mỹ, cho phép Mỹ kiểm soát việc mua bán của những bộ phận quan trọng này.

Tòa án nhận thấy chính phủ liên bang không đưa ra "lý do đủ minh bạch hoặc dễ hiểu" cho những thay đổi này và khuyến nghị Cơ quan Dịch vụ công và Mua sắm Canada (PSPC) sửa đổi và ban hành lại thông báo mời thầu ống nhòm nhìn ban đêm.

Thủ tướng Canada từng tuyên bố sẽ tìm kiếm nguồn cung ứng quốc phòng ngoài Mỹ nhưng các nhà lãnh đạo quân đội thì khác. Ảnh: Chris Young/The Canadian Press