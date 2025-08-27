Mỹ trang bị kính tăng cường thị giác cho binh sĩ bảo vệ biên giới Mexico

Quân đội Mỹ lần đầu tiên triển khai thử nghiệm kính AR và súng chống máy bay không người lái cho các binh sĩ tại biên giới Mexico.

Quân đội Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới dọc biên giới Mỹ-Mexico để thử nghiệm công nghệ thực tế tăng cường và công nghệ chống máy bay không người lái (C-UAS) của quân đội trong điều kiện thực tế.

Dự án là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn được triển khai dưới thời chính quyền Trump nhằm cải thiện việc giám sát và báo cáo về những người nhập cư bất hợp pháp.

Những binh sĩ Mỹ trang bị kính AR tuần tra dọc theo chiến hào gần biên giới Mexico. Ảnh: Bridgett Siter/DVIDS

Phương tiện này cho phép binh lính cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực cho các cơ quan biên giới đồng thời đánh giá các giải pháp chiến thuật trong những lĩnh vực mà không gian huấn luyện không thể sao chép được.

Các khả năng được đưa vào thử nghiệm tại biên giới Mỹ-Mexico bao gồm kính bảo hộ Hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp (IVAS) 1.2 mới nhất , cũng như DZYNE Dronebusters — vũ khí giống súng trường có khả năng phát hiện và gây nhiễu UAS của đối phương.

Dựa trên HoloLens của Microsoft, IVAS kết hợp thực tế tăng cường, hình ảnh nhiệt và ánh sáng yếu, cùng các công cụ dẫn đường để chia sẻ thông tin cập nhật theo thời gian thực với nhau và với các nhân viên tuần tra biên giới, hỗ trợ tuần tra cả ngày và giám sát ban đêm.

Phiên bản 1.2 của mũ bảo hiểm này, được phát triển với sự hợp tác của Anduril và công ty mẹ của Facebook là Meta, đã cải thiện khả năng phân bổ trọng lượng và khả năng điều khiển của người dùng, một nâng cấp đáng kể so với các phiên bản trước đó vốn bị chỉ trích là gây đau đầu, buồn nôn và làm giảm hiệu suất.

Kính Hololens IVAS 1.2 được phát triển với sự hợp tác của Anduril và công ty mẹ của Facebook là Meta.

Trong khi đó, DZYNE Dronebuster là thiết bị C-UAS cầm tay nhỏ gọn có thể chuyển hướng máy bay không người lái tới khoảng cách lên tới 2 km (1,2 dặm). Với trọng lượng dưới 3 kg (6,6 pound) và chiều dài 56 cm (22 inch), thiết bị này hoạt động mà không cần nguồn điện bên ngoài và có tính năng phát hiện vô tuyến tích hợp để nhận dạng liên lạc với máy bay không người lái.

Ngoài ra, binh lính còn được trang bị máy bay không người lái siêu nhỏ chiến thuật như Black Hornet 4 của Anduril để giám sát và Tactical Intelligence Targeting Access Node của Palantir, một hệ thống cảm biến sâu gắn trên xe có chức năng quét tần số vô tuyến để tìm kiếm các mối đe dọa từ UAS ở gần.

Họ cũng sử dụng Trạm vũ khí điều khiển từ xa thông dụng đã được cập nhật và các đài phát thanh tầm xa cho phép họ cảnh báo lực lượng tuần tra biên giới trong vòng một phút sau khi phát hiện mục tiêu di cư tiềm năng.

Đại tá Hugh Jones , chỉ huy Lữ đoàn chiến đấu Stryker số 2 đóng tại Fort Carson, chỉ huy một trong những đơn vị đầu tiên được triển khai cho dự án thử nghiệm tại biên giới Mexico.

Ông cho biết binh lính của ông chịu trách nhiệm giám sát hơn 1.000 dặm (1.609 km) biên giới, với khoảng cách một người lính phải giám sát lên đến 805 m tại các khu vực sa mạc, núi và đầm lầy mà xe cộ không thể tiếp cận.

Bất chấp sự hiện diện của họ dọc biên giới, Quân đội Mỹ nhấn mạnh rằng quân đội “sẽ không tiến hành hoặc tham gia vào các hoạt động ngăn chặn hoặc trục xuất”.

Thiếu tá Geoffrey Carmichael , người phát ngôn của Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp – Biên giới phía Nam, cho biết những người lính ở biên giới “không chỉ giúp bảo vệ toàn vẹn biên giới phía nam nước Mỹ mà còn tạo ra một phòng thí nghiệm thử nghiệm”.