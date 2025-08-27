Hà Nội

Quân sự

Mỹ trang bị kính tăng cường thị giác cho binh sĩ bảo vệ biên giới Mexico

Quân đội Mỹ lần đầu tiên triển khai thử nghiệm kính AR và súng chống máy bay không người lái cho các binh sĩ tại biên giới Mexico. 

Tuệ Minh

Quân đội Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới dọc biên giới Mỹ-Mexico để thử nghiệm công nghệ thực tế tăng cường và công nghệ chống máy bay không người lái (C-UAS) của quân đội trong điều kiện thực tế.

Dự án là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn được triển khai dưới thời chính quyền Trump nhằm cải thiện việc giám sát và báo cáo về những người nhập cư bất hợp pháp.

Những binh sĩ Mỹ trang bị kính AR tuần tra dọc theo chiến hào gần biên giới Mexico. Ảnh: Bridgett Siter/DVIDS

Phương tiện này cho phép binh lính cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực cho các cơ quan biên giới đồng thời đánh giá các giải pháp chiến thuật trong những lĩnh vực mà không gian huấn luyện không thể sao chép được.

Các khả năng được đưa vào thử nghiệm tại biên giới Mỹ-Mexico bao gồm kính bảo hộ Hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp (IVAS) 1.2 mới nhất , cũng như DZYNE Dronebusters — vũ khí giống súng trường có khả năng phát hiện và gây nhiễu UAS của đối phương.

Dựa trên HoloLens của Microsoft, IVAS kết hợp thực tế tăng cường, hình ảnh nhiệt và ánh sáng yếu, cùng các công cụ dẫn đường để chia sẻ thông tin cập nhật theo thời gian thực với nhau và với các nhân viên tuần tra biên giới, hỗ trợ tuần tra cả ngày và giám sát ban đêm.

Phiên bản 1.2 của mũ bảo hiểm này, được phát triển với sự hợp tác của Anduril và công ty mẹ của Facebook là Meta, đã cải thiện khả năng phân bổ trọng lượng và khả năng điều khiển của người dùng, một nâng cấp đáng kể so với các phiên bản trước đó vốn bị chỉ trích là gây đau đầu, buồn nôn và làm giảm hiệu suất.

Kính Hololens IVAS 1.2 được phát triển với sự hợp tác của Anduril và công ty mẹ của Facebook là Meta.

Trong khi đó, DZYNE Dronebuster là thiết bị C-UAS cầm tay nhỏ gọn có thể chuyển hướng máy bay không người lái tới khoảng cách lên tới 2 km (1,2 dặm). Với trọng lượng dưới 3 kg (6,6 pound) và chiều dài 56 cm (22 inch), thiết bị này hoạt động mà không cần nguồn điện bên ngoài và có tính năng phát hiện vô tuyến tích hợp để nhận dạng liên lạc với máy bay không người lái.

Ngoài ra, binh lính còn được trang bị máy bay không người lái siêu nhỏ chiến thuật như Black Hornet 4 của Anduril để giám sát và Tactical Intelligence Targeting Access Node của Palantir, một hệ thống cảm biến sâu gắn trên xe có chức năng quét tần số vô tuyến để tìm kiếm các mối đe dọa từ UAS ở gần.

Họ cũng sử dụng Trạm vũ khí điều khiển từ xa thông dụng đã được cập nhật và các đài phát thanh tầm xa cho phép họ cảnh báo lực lượng tuần tra biên giới trong vòng một phút sau khi phát hiện mục tiêu di cư tiềm năng.

Đại tá Hugh Jones , chỉ huy Lữ đoàn chiến đấu Stryker số 2 đóng tại Fort Carson, chỉ huy một trong những đơn vị đầu tiên được triển khai cho dự án thử nghiệm tại biên giới Mexico.

Ông cho biết binh lính của ông chịu trách nhiệm giám sát hơn 1.000 dặm (1.609 km) biên giới, với khoảng cách một người lính phải giám sát lên đến 805 m tại các khu vực sa mạc, núi và đầm lầy mà xe cộ không thể tiếp cận.

Bất chấp sự hiện diện của họ dọc biên giới, Quân đội Mỹ nhấn mạnh rằng quân đội “sẽ không tiến hành hoặc tham gia vào các hoạt động ngăn chặn hoặc trục xuất”.

Thiếu tá Geoffrey Carmichael , người phát ngôn của Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp – Biên giới phía Nam, cho biết những người lính ở biên giới “không chỉ giúp bảo vệ toàn vẹn biên giới phía nam nước Mỹ mà còn tạo ra một phòng thí nghiệm thử nghiệm”.

Lính Mỹ sử dụng kính thực tế ảo tăng cường trong diễn tập bắn đạn điện tử.
The Defence Post
Số hóa

Xiaomi ra mắt kính thông minh AR tích hợp AI gọn và đa năng

Đây không phải là thiết bị thực tế ảo như Apple Vision Pro nhưng sẽ là đối thủ đáng chú ý của các mẫu kính AI của Ray-Ban và Meta vốn có giá bán tương tự.

Xiaomi chính thức giới thiệu kính thông minh mới với tên gọi đơn giản: Xiaomi AI Glasses. Đây không phải là thiết bị thực tế ảo như Apple Vision Pro nhưng sẽ là đối thủ đáng chú ý của các mẫu kính AI của Ray-Ban và Meta vốn có giá bán tương tự.

Xem chi tiết

Quân sự

Phi công Su-57 được trang bị mũ nhìn xuyên thấu máy bay

Nga vừa có bước tiến đột phá trong lĩnh vực hàng không quân sự khi các phi công lái tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm sắp được trang bị mũ bảo hiểm tiên tiến, giúp họ phản ứng nhanh và chính xác trong những tình huống chiến đấu.

Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay
Dmitry Korzinin, trưởng bộ phận hệ thống quang học - điện tử tại Sukhoi, cho biết, những chiếc mũ bảo hiểm mới này sẽ thay đổi cách phi công Su-57 tương tác với hệ thống vũ khí của họ, tạo ra một lợi thế chiến đấu vượt trội. Đây là bước tiến lớn trong công nghệ không chiến của Nga. Ảnh: Military Watch Magazine. 
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-2
Được thiết kế riêng cho Su-57, mũ bảo hiểm tích hợp dữ liệu chiến đấu theo thời gian thực. Thông tin về độ cao, tốc độ, và tọa độ mục tiêu được hiển thị rõ ràng. Ảnh: Defence Blog. 
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-3
Công nghệ này giúp phi công ra quyết định nhanh chóng và chính xác trong tình huống chiến đấu. Họ có thể cân nhắc khai hỏa hệ thống hay tạm dừng ngay lập tức. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. 
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-4
Một trong những tính năng nổi bật nhất là khả năng hoạt động với tên lửa dẫn đường hồng ngoại. Mũ bay phi công sẽ cập nhật thông tin mục tiêu ngay khi phi công khóa mục tiêu. Ảnh: Air Data News. 
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-5
Nếu chưa thể khai hỏa, phi công có thể điều chỉnh tư thế và vị trí ngắm bắn. Điều này giúp họ kiểm soát tình huống tốt hơn. Ảnh: Secret Projects Forum. 
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-6
Mũ bảo hiểm chỉ nặng dưới 2 kg nhưng đã trải qua nhiều thử nghiệm khắc nghiệt. Các thử nghiệm đảm bảo mũ hoạt động tốt trong điều kiện chiến đấu. Ảnh: Defense Security Asia. 
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-7
 Các mô phỏng khí động học và độ bền đã chứng minh hiệu quả của chiếc mũ. Nó vẫn hoạt động ổn định khi chịu lực lớn. Ảnh: X.
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-8
Trong các phiên bản nâng cấp tương lai, thông tin sẽ được hiển thị trực tiếp lên kính mũ. Điều này giúp phi công nắm bắt tình hình nhanh hơn. Ảnh: Secret Projects Forum. 
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-9
 Sự phát triển của Su-57 và chiếc mũ bảo hiểm mới này hứa hẹn thay đổi cách phi công Nga chiến đấu. Độ chính xác và an toàn sẽ được nâng cao đáng kể. Ảnh: rg.ru.
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-10
Tuy nhiên, Sukhoi vẫn còn tụt hậu so với các đối thủ như F-22 và F-35. Hai mẫu tiêm kích này được trang bị hệ thống hiển thị gắn mũ hiện đại. Ảnh: The Modern Battlespace.  
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-11
Hệ thống HMCS của F-22 Raptor giúp phi công xác định mục tiêu mà không cần rời mắt khỏi chiến trường. Điều này mang lại khả năng phản ứng nhanh và chính xác. Ảnh: U.S. Air Force. 
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-12
HMCS cho phép phi công khai hỏa và giám sát dữ liệu chỉ bằng cách di chuyển đầu. Thời gian phản ứng được rút ngắn đáng kể. Ảnh: Military Review.
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-13
 Hệ thống này kết nối liền mạch với cảm biến và vũ khí của F-22. Phi công luôn có cái nhìn toàn diện về tình huống chiến đấu. Ảnh: The War Zone.
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-14
Trên F-35, hệ thống HMDS còn nâng cấp hơn với góc nhìn 360 độ. Phi công có thể nhìn xuyên qua thân máy bay để phát hiện mối đe dọa. Ảnh: Collins Aerospace. 
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-15
Công nghệ hiển thị gắn mũ trên F-22 và F-35 giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống. Khoang lái trở thành một trung tâm chỉ huy mạnh mẽ. Ảnh: Collins Aerospace. 
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-16
Nga vẫn kiên định phát triển chương trình Su-57 dù gặp nhiều khó khăn. Chiếc mũ bảo hiểm mới là một phần của chiến lược này. Ảnh: The Moscow Times. 
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-17
Su-57 cũng đang thử nghiệm với đầu phun động cơ phẳng để cải thiện khả năng tàng hình. Nếu thành công, máy bay sẽ khó bị radar phát hiện hơn. Ảnh: The National Interest. 
Phi cong Su-57 duoc trang bi mu nhin xuyen thau may bay-Hinh-18
Su-57 cũng đang thử nghiệm với đầu phun động cơ phẳng để cải thiện khả năng tàng hình. Nếu thành công, máy bay sẽ khó bị radar phát hiện hơn. Ảnh: The National Interest. 

>>>Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện UAV của Ukraine là "cơn ác mộng" đối với Quân đội Nga.

Xem chi tiết

Quân sự

Mỹ ra mắt công nghệ mới hỗ trợ hô hấp cho phi công chiến đấu

Theo Honeywell, công nghệ cBRAG giúp phi công chiến đấu duy trì hô hấp và tỉnh táo khi bay trong điều kiện chịu trọng lực cao.

Trong các nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu, phi công máy bay chiến đấu thường phải thực hiện những thao tác cơ động mạnh như tăng tốc đột ngột, đổi hướng gấp hoặc bay với tốc độ cao, dẫn đến tiếp xúc với lực G (Trọng lực) lớn. Lực G mạnh gây áp lực lên hệ tuần hoàn và hô hấp, có thể gây ra tình trạng mất ý thức do lực G, làm giảm khả năng kiểm soát máy bay và đe dọa an toàn bay.

Để giải quyết vấn đề này, Honeywell đã phát triển hệ thống Điều hòa Nhịp thở và Chống Trọng lực Kết nối (Connected Breathing Regulator and Anti-G – cBRAG). Đây là công nghệ kết hợp van chống G cơ điện với lịch trình thở áp lực có thể lập trình, cho phép điều chỉnh lượng oxy và mức bảo vệ chống lực G dựa trên các thông số bay theo thời gian thực. Khi phi công trải qua các giai đoạn bay chịu lực G mạnh, hệ thống sẽ tự động tăng áp lực thở và điều tiết oxy để hỗ trợ duy trì tỉnh táo.

Xem chi tiết

