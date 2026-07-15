Chính sách liên thông giáo dục: Tiếp cận dễ dàng, đảm bảo chất lượng

Thông tư quy định liên thông, công nhận kết quả học tập, tạo điều kiện chuyển tiếp giữa các trình độ, nâng cao chất lượng đào tạo và công bằng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026.

Không yêu cầu người học học lại các nội dung đã được công nhận

Thông tư quy định rõ các nguyên tắc liên thông. Theo đó, bảo đảm tính liên thông, kế thừa và thống nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân; tạo điều kiện để người học được chuyển tiếp giữa các trình độ, chương trình giáo dục phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam và thúc đẩy học tập suốt đời, nâng cao trình độ, chuyển đổi nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Bảo đảm chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ở trình độ tương ứng; người học liên thông được áp dụng thống nhất điều kiện học tập, kiểm tra, đánh giá, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng như đối với người học khác cùng chương trình đào tạo và hình thức đào tạo; bảo đảm công bằng, minh bạch và bình đẳng trong tiếp cận cơ hội học tập, tuyển sinh, công nhận kết quả học tập và tổ chức đào tạo liên thông đối với người học.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm công nhận kết quả học tập đã tích lũy của người học nếu đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương của chương trình đào tạo khác hoặc trình độ khác mà người học theo học; không yêu cầu người học học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng theo quy định.

Đối với ngành, lĩnh vực đào tạo mà pháp luật chuyên ngành có quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng hoặc các nội dung khác liên quan đến đào tạo liên thông thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Hình thức liên thông, chương trình đào tạo

Liên thông giữa các trình độ đào tạo, trong đó người học sử dụng kết quả học tập đã tích lũy để tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo khác nhằm đạt chuẩn đầu ra và đáp ứng điều kiện tốt nghiệp của chương trình đào tạo.

Liên thông trong cùng trình độ đào tạo, trong đó người học sử dụng kết quả học tập đã tích lũy để học tập và hoàn thành chương trình đào tạo khác trong cùng trình độ đào tạo.

Chương trình đào tạo áp dụng đối với người học liên thông là chương trình đào tạo hiện hành của trình độ đào tạo tương ứng do cơ sở giáo dục ban hành và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Khối lượng học tập thực tế của người học liên thông được xác định trên cơ sở kết quả công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ; người học phải hoàn thành các học phần, môn học, mô-đun và yêu cầu học tập còn lại để đáp ứng chuẩn đầu ra và điều kiện tốt nghiệp của chương trình đào tạo.

Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Theo Thông tư quy định, kết quả học tập được xem xét công nhận bao gồm học phần, môn học, mô-đun, chứng chỉ giáo dục đại học mà người học đã hoàn thành tại cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật hoặc kết quả học tập trong chương trình đào tạo nước ngoài được công nhận theo quy định của pháp luật; trường hợp kết quả học tập được tích lũy thông qua chứng chỉ giáo dục đại học thì việc xem xét công nhận được thực hiện trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung, khối lượng học tập và yêu cầu của chương trình đào tạo.

Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, chứng chỉ giáo dục đại học và các kết quả học tập khác được cấp hoặc công nhận theo quy định của pháp luật có thể được sử dụng làm căn cứ để xem xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ ở từng trình độ tương ứng. Việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ được thực hiện theo quy định nội bộ của cơ sở giáo dục trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, phương pháp và kết quả đánh giá, mức độ đạt được của người học và các yêu cầu của chương trình đào tạo.

Cơ sở giáo dục quy định nội bộ tiêu chí, điều kiện và quy trình xem xét công nhận kết quả học tập được tích lũy; bảo đảm phù hợp với chuẩn đầu ra, yêu cầu của chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo và trách nhiệm giải trình.

Ảnh minh họa/Nguồn baochinhphu.vn

Trên cơ sở kết quả công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ, cơ sở giáo dục quyết định khối lượng học tập được công nhận, các yêu cầu học tập bổ sung (nếu có). Kết quả học tập được công nhận phải được thể hiện rõ trong hồ sơ học tập của người học theo quy định của cơ sở giáo dục.

Cơ sở giáo dục quy định khối lượng học tập tối thiểu mà người học phải hoàn thành tại cơ sở cấp bằng, nhưng không thấp hơn 50% tổng khối lượng của chương trình đào tạo cấp bằng; hoặc có thể quy định tỷ lệ cao hơn tùy theo yêu cầu của cơ sở giáo dục. Việc xác định khối lượng học tập tối thiểu phải bảo đảm đáp ứng chuẩn đầu ra, điều kiện tốt nghiệp, chất lượng đào tạo, và phải được cơ sở giáo dục giải trình và công khai, minh bạch.

Cơ sở giáo dục được ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về kết quả học tập, tín chỉ, học phần, môn học, mô-đun hoặc chứng chỉ giáo dục đại học trên cơ sở bảo đảm chuẩn đầu ra, chất lượng đào tạo và trách nhiệm giải trình.

Việc công nhận lẫn nhau phải được thực hiện trên cơ sở dữ liệu học tập có thể xác thực, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, khả năng truy xuất và chia sẻ thông tin giữa các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; hồ sơ, dữ liệu liên quan phải được lưu trữ, công khai theo quy định và sẵn sàng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng và hậu kiểm của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề không thuộc các ngành quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này, việc liên thông và công nhận kết quả học tập phải thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; không công nhận kết quả học tập từ chương trình ngoài lĩnh vực sức khỏe để thay thế các học phần chuyên môn cốt lõi.

Người học đã hoàn thành các học phần, môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh được cơ sở giáo dục xem xét công nhận, miễn trừ hoặc chuyển đổi thành tín chỉ theo quy định của pháp luật.

Cơ sở giáo dục thành lập Hội đồng đánh giá và công nhận kết quả học tập theo quy định nội bộ. Thành viên Hội đồng phải có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực được xem xét công nhận hoặc có kinh nghiệm trong quản lý đào tạo trình độ tương ứng.