Công ty Trường Sang Bình Phước trúng liền 2 gói chiếu sáng tại Thọ Sơn

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/6/2026, UBND xã Thọ Sơn, TP Đồng Nai đã ban hành các quyết định phê duyệt dự án liên quan đến việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã. Cùng ngày, các quyết định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả chỉ định thầu rút gọn cũng được hoàn thiện đồng bộ, giao cho một đơn vị thực hiện độc lập.
Đồng loạt phê duyệt hai gói thầu hạ tầng kỹ thuật trong một ngày
Cụ thể, tại Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 24/6/2026, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn - Trần Văn Phương đã ký phê duyệt dự án lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời từ thôn Sơn Thọ đi thôn Sơn Lập và trong nhà văn hóa Sơn Thọ. Dự toán chi phí xây dựng của gói thầu số 01 thuộc dự án này được xác định là 560.686.274 đồng.
Ngay trong ngày 24/6/2026, Phó Trưởng phòng Kinh tế Nguyễn Trọng Tuyên đã ký Quyết định số 247/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tiếp tục ký Quyết định số 248/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu xây lắp nêu trên. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Một Thành viên Trường Sang Bình Phước với giá trúng thầu 549.400.000 đồng. Biên độ tiết kiệm ngân sách đạt xấp xỉ 2,01%, tương đương mức giảm giá 11.286.274 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi công.
Song song với dự án trên, công tác lựa chọn nhà thầu cho dự án lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời từ ngã ba Lâm Trường đi thôn Sơn Thọ cũng được triển khai đồng thời. Dự án này được phê duyệt theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 do Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn - Trần Văn Phương ký. Gói thầu số 01 về xây lắp của dự án có giá dự toán được duyệt là 1.682.058.821 đồng.
Quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu này được hoàn tất qua Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 242/QĐ-PKT và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 243/QĐ-PKT, đều do Phó Trưởng phòng Kinh tế - Nguyễn Trọng Tuyên ký trong ngày 24/6/2026. Công ty TNHH Một Thành viên Trường Sang Bình Phước tiếp tục là đơn vị được giao thực hiện với giá trúng thầu 1.648.400.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt xấp xỉ 2,0%, tương ứng giảm 33.658.821 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng theo cam kết là 45 ngày.
Năng lực hoạt động và lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp
Dữ liệu đăng ký từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Một Thành viên Trường Sang Bình Phước có mã số doanh nghiệp là 3801253583, thiết lập trụ sở đăng ký tại số 114, đường C2, khu phố Phước Bình, phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp chính thức được phê duyệt đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 24/12/2025. Trong danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh, lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị bao gồm trồng rau, đậu các loại, trồng hoa, chăn nuôi và hoạt động dịch vụ trồng trọt.
Mặc dù đăng ký nhiều ngành nghề thuộc khối nông nghiệp, doanh nghiệp đã tham gia thực hiện các gói thầu chuyên ngành hạ tầng chiếu sáng kỹ thuật tại địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty ghi nhận lịch sử tham gia và trúng thầu toàn bộ 3 gói thầu đã nộp hồ sơ, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 3.770.638.000 đồng, toàn bộ đều thông qua các quyết định chỉ định thầu độc lập.
Góc nhìn chuyên sâu về tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn
Việc chủ đầu tư hoàn thiện khẩn trương các thủ tục pháp lý và ban hành hệ thống quyết định phê duyệt song song trong cùng một ngày cho thấy tính chủ động trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng chiếu sáng nông thôn tại xã Thọ Sơn.
Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư công được quy định cụ thể nhằm tối giản quy trình thủ tục cho các công trình quy mô nhỏ và mang tính cấp thiết tại cơ sở. Việc tuân thủ đúng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo thẩm quyền là hoàn toàn phù hợp với hành lang pháp lý hiện hành, đặc biệt là các quy định tại các Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Dù vậy, đối với các gói thầu được lựa chọn theo phương thức chỉ định, việc nghiên cứu các giải pháp tối ưu hóa dự toán và nâng cao hơn nữa tỷ lệ tiết kiệm ngân sách luôn là định hướng cần thiết để bảo đảm tối đa hiệu quả sử dụng công quỹ.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.