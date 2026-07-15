Công ty Trường Sang Bình Phước trúng liền 2 gói chiếu sáng tại Thọ Sơn

Trong ngày 24/6/2026, Công ty Trường Sang Bình Phước được lựa chọn thực hiện song song hai gói thầu chiếu sáng tại xã Thọ Sơn với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/6/2026, UBND xã Thọ Sơn, TP Đồng Nai đã ban hành các quyết định phê duyệt dự án liên quan đến việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã. Cùng ngày, các quyết định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả chỉ định thầu rút gọn cũng được hoàn thiện đồng bộ, giao cho một đơn vị thực hiện độc lập.

Đồng loạt phê duyệt hai gói thầu hạ tầng kỹ thuật trong một ngày

Cụ thể, tại Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 24/6/2026, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn - Trần Văn Phương đã ký phê duyệt dự án lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời từ thôn Sơn Thọ đi thôn Sơn Lập và trong nhà văn hóa Sơn Thọ. Dự toán chi phí xây dựng của gói thầu số 01 thuộc dự án này được xác định là 560.686.274 đồng.

Ngay trong ngày 24/6/2026, Phó Trưởng phòng Kinh tế Nguyễn Trọng Tuyên đã ký Quyết định số 247/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tiếp tục ký Quyết định số 248/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu xây lắp nêu trên. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Một Thành viên Trường Sang Bình Phước với giá trúng thầu 549.400.000 đồng. Biên độ tiết kiệm ngân sách đạt xấp xỉ 2,01%, tương đương mức giảm giá 11.286.274 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi công.

Quyết định số 248/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Song song với dự án trên, công tác lựa chọn nhà thầu cho dự án lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời từ ngã ba Lâm Trường đi thôn Sơn Thọ cũng được triển khai đồng thời. Dự án này được phê duyệt theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 do Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn - Trần Văn Phương ký. Gói thầu số 01 về xây lắp của dự án có giá dự toán được duyệt là 1.682.058.821 đồng.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu này được hoàn tất qua Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 242/QĐ-PKT và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 243/QĐ-PKT, đều do Phó Trưởng phòng Kinh tế - Nguyễn Trọng Tuyên ký trong ngày 24/6/2026. Công ty TNHH Một Thành viên Trường Sang Bình Phước tiếp tục là đơn vị được giao thực hiện với giá trúng thầu 1.648.400.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt xấp xỉ 2,0%, tương ứng giảm 33.658.821 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng theo cam kết là 45 ngày.

Quyết định số 243/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Năng lực hoạt động và lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp

Dữ liệu đăng ký từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Một Thành viên Trường Sang Bình Phước có mã số doanh nghiệp là 3801253583, thiết lập trụ sở đăng ký tại số 114, đường C2, khu phố Phước Bình, phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp chính thức được phê duyệt đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 24/12/2025. Trong danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh, lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị bao gồm trồng rau, đậu các loại, trồng hoa, chăn nuôi và hoạt động dịch vụ trồng trọt.

Mặc dù đăng ký nhiều ngành nghề thuộc khối nông nghiệp, doanh nghiệp đã tham gia thực hiện các gói thầu chuyên ngành hạ tầng chiếu sáng kỹ thuật tại địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty ghi nhận lịch sử tham gia và trúng thầu toàn bộ 3 gói thầu đã nộp hồ sơ, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 3.770.638.000 đồng, toàn bộ đều thông qua các quyết định chỉ định thầu độc lập.

Góc nhìn chuyên sâu về tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn

Việc chủ đầu tư hoàn thiện khẩn trương các thủ tục pháp lý và ban hành hệ thống quyết định phê duyệt song song trong cùng một ngày cho thấy tính chủ động trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng chiếu sáng nông thôn tại xã Thọ Sơn.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư công được quy định cụ thể nhằm tối giản quy trình thủ tục cho các công trình quy mô nhỏ và mang tính cấp thiết tại cơ sở. Việc tuân thủ đúng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo thẩm quyền là hoàn toàn phù hợp với hành lang pháp lý hiện hành, đặc biệt là các quy định tại các Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Dù vậy, đối với các gói thầu được lựa chọn theo phương thức chỉ định, việc nghiên cứu các giải pháp tối ưu hóa dự toán và nâng cao hơn nữa tỷ lệ tiết kiệm ngân sách luôn là định hướng cần thiết để bảo đảm tối đa hiệu quả sử dụng công quỹ.