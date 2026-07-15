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[GALLERY] Tận thấy Toyota Corolla Sport 60th màu độc, hơn 551 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tận thấy Toyota Corolla Sport 60th màu độc, hơn 551 triệu đồng

Toyota vừa ra mắt Corolla Sport G Z Active Elegance đặc biệt tại Nhật Bản nhằm kỷ niệm 60 năm dòng xe Corolla, phiên bản này nổi bật với màu sơn vàng độc đáo.

Nguyễn Anh
Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance vừa ra mắt tại Nhật Bản nhằm kỷ niệm 60 năm ra đời dòng xe Corolla. Đây là mẫu xe mới nhất trong loạt phiên bản đặc biệt được hãng xe Nhật Bản tung ra nhân dịp cột mốc này, sau Corolla Active Sport và Corolla Cross Z Adventure.
Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance vừa ra mắt tại Nhật Bản nhằm kỷ niệm 60 năm ra đời dòng xe Corolla. Đây là mẫu xe mới nhất trong loạt phiên bản đặc biệt được hãng xe Nhật Bản tung ra nhân dịp cột mốc này, sau Corolla Active Sport và Corolla Cross Z Adventure.
Điểm nhấn lớn nhất của mẫu xe Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm ra đời này nằm ở tùy chọn sơn ngoại thất hai tông màu đen - vàng mù tạt (Black and Mustard) hoàn toàn mới.
Điểm nhấn lớn nhất của mẫu xe Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm ra đời này nằm ở tùy chọn sơn ngoại thất hai tông màu đen - vàng mù tạt (Black and Mustard) hoàn toàn mới.
Trong bối cảnh thế hệ Corolla thứ 12 gần như không thay đổi về thiết kế kể từ khi ra mắt vào năm 2018, màu sơn mới được xem là cách để Toyota mang đến diện mạo mới mẻ hơn cho mẫu hatchback cỡ C.
Trong bối cảnh thế hệ Corolla thứ 12 gần như không thay đổi về thiết kế kể từ khi ra mắt vào năm 2018, màu sơn mới được xem là cách để Toyota mang đến diện mạo mới mẻ hơn cho mẫu hatchback cỡ C.
Ngoài màu vàng mù tạt, phiên bản đặc biệt còn có các tùy chọn màu sơn khác như đen kết hợp trắng ngọc trai Platinum White Pearl Mica hoặc màu đen đơn sắc. Mẫu xe được trang bị logo kỷ niệm 60 năm trên chắn bùn trước, đi cùng bộ mâm hợp kim 18 inch mới với thiết kế phay xước.
Ngoài màu vàng mù tạt, phiên bản đặc biệt còn có các tùy chọn màu sơn khác như đen kết hợp trắng ngọc trai Platinum White Pearl Mica hoặc màu đen đơn sắc. Mẫu xe được trang bị logo kỷ niệm 60 năm trên chắn bùn trước, đi cùng bộ mâm hợp kim 18 inch mới với thiết kế phay xước.
Bên trong khoang lái, Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance phiên bản đặc biệt này cũng sử dụng ghế bọc da thật kết hợp vật liệu Brannove có bề mặt tương tự da lộn, phối hai tông màu Chateau và đen.
Bên trong khoang lái, Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance phiên bản đặc biệt này cũng sử dụng ghế bọc da thật kết hợp vật liệu Brannove có bề mặt tương tự da lộn, phối hai tông màu Chateau và đen.
Xe cũng được bổ sung các chi tiết trang trí màu bạc khói, bàn đạp nhôm và ghế thể thao. Logo kỷ niệm 60 năm xuất hiện trên bảng táp-lô, tạo điểm nhấn cho phiên bản đặc biệt.
Xe cũng được bổ sung các chi tiết trang trí màu bạc khói, bàn đạp nhôm và ghế thể thao. Logo kỷ niệm 60 năm xuất hiện trên bảng táp-lô, tạo điểm nhấn cho phiên bản đặc biệt.
Bên cạnh việc ra mắt phiên bản mới, Toyota cũng nâng cấp bản G Z tiêu chuẩn bằng cách trang bị bộ mâm 18 inch tương tự và điều chỉnh danh mục màu sơn.
Bên cạnh việc ra mắt phiên bản mới, Toyota cũng nâng cấp bản G Z tiêu chuẩn bằng cách trang bị bộ mâm 18 inch tương tự và điều chỉnh danh mục màu sơn.
Ngoài bản kỷ niệm, các phiên bản Corolla Cross cao cấp tại Nhật cũng được nâng cấp đáng kể. Bản HEV Z và HEV GR Sport nay có vô lăng sưởi tiêu chuẩn cùng gói hỗ trợ lái xe ADAS mở rộng, bao gồm giám sát điểm mù, hỗ trợ thoát hiểm an toàn, camera 360 độ có chức năng “nhìn xuyên sàn” và hệ thống đỗ xe tự động...
Ngoài bản kỷ niệm, các phiên bản Corolla Cross cao cấp tại Nhật cũng được nâng cấp đáng kể. Bản HEV Z và HEV GR Sport nay có vô lăng sưởi tiêu chuẩn cùng gói hỗ trợ lái xe ADAS mở rộng, bao gồm giám sát điểm mù, hỗ trợ thoát hiểm an toàn, camera 360 độ có chức năng “nhìn xuyên sàn” và hệ thống đỗ xe tự động...
Về vận hành, Corolla Sport G Z Active Elegance không có thay đổi so với phiên bản hiện hành. Xe tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.8L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 138 mã lực và đi kèm hộp số vô cấp CVT, truyền động đến cầu trước.
Về vận hành, Corolla Sport G Z Active Elegance không có thay đổi so với phiên bản hiện hành. Xe tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.8L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 138 mã lực và đi kèm hộp số vô cấp CVT, truyền động đến cầu trước.
Tại Nhật Bản, Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance 2026 hiện đã được mở bán với giá khởi điểm từ 3,438 triệu yên (khoảng 21.200 USD - tương đương hơn 551 triệu đồng), cao hơn khoảng 218.000 yên (1.300 USD) so với phiên bản G Z tiêu chuẩn.
Tại Nhật Bản, Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance 2026 hiện đã được mở bán với giá khởi điểm từ 3,438 triệu yên (khoảng 21.200 USD - tương đương hơn 551 triệu đồng), cao hơn khoảng 218.000 yên (1.300 USD) so với phiên bản G Z tiêu chuẩn.
Video: Chi tiết Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance 2026.
Nguyễn Anh
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