Cận cảnh tổ hợp chống tăng bắn đạn kép do Việt Nam chế tạo

Tổ hợp chống tăng THCT-105TM2 sử dụng đầu đạn mồi bẫy có thể vô hiệu hóa các loại hệ thống phòng thủ chủ động, giúp tiêu diệt các loại xe tăng hiện đại.
Honda Việt Nam (HVN) chính thức thông báo bắt đầu thực hiện chiến dịch triệu hồi CB150R và CB300R, nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan để thay thế cụm đèn pha.
Các chuyên gia khai quật được hiện vật kỳ lạ 7.000 năm tuổi dưới lớp băng tan Canada, hé lộ bí ẩn về nền văn minh cổ xưa chưa từng được biết đến.
Báo cáo mới từ Google cho thấy 90% kỹ sư công nghệ toàn cầu đã sử dụng AI, nhưng thị trường việc làm lại hẹp dần cho người mới vào nghề.
Thợ săn quái vật hồ Loch Ness, ông Eoin O'Faodhagain đã "rất bối rối" khi phát hiện một sinh vật dài 5,1m có màu nâu đen bí ẩn trồi lên mặt hồ Loch Ness.
Mẫu SUV địa hình biểu tượng của Toyota nhiều khả năng sẽ được bổ sung hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), mở thêm lựa chọn xanh cho khách hàng.
Nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và cảnh quan hùng vĩ, Vườn quốc gia Yellowstone ở Mỹ là điểm đến hấp dẫn với lịch sử lâu đời và thiên nhiên kỳ thú.
Ẩn mình trong những dòng sông rộng lớn của rừng Amazon, cá heo sông Amazon (Inia geoffrensis) là loài động vật có vú mang trong mình nhiều đặc điểm lạ thường.
Ở tuổi 40, Vân Anh sở hữu nhan sắc đằm thắm, sắc sảo cùng thân hình săn chắc, khỏe khoắn.
Nữ diễn viên Minh Trang luôn khiến công chúng rung động bởi nhan sắc thanh thuần, trong veo như “thần tiên tỷ tỷ”.
Hàng chục người dân ở xã Pà Cò được chính quyền địa phương hỗ trợ, di dời ngay trong đêm đến nơi tạm trú an toàn, tránh khu nguy cơ sạt lở.
Bộ ảnh mới của mẫu trẻ Bảo Nghi gây chú ý với concept lãng mạn, gợi cảm khi cô hóa thân thành một "nàng thơ trong mưa" giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mướt.
Trấn Thành, Trường Giang, Lý Hải, Noo Phước Thịnh…công khai số tiền quyên góp cho bà con vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/10, Bảo Bình có cơ hội thăng tiến nhưng đừng vội kiêu căng kẻo mang họa. Cự Giải gặp cơ hội đừng bỏ lỡ.
Từ một loại cá lạ không ai biết, ngày nay cá bò giáp trở thành đặc sản đắt đỏ nhiều người săn lùng.
Nga cảnh báo nguy cơ thảm họa khi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, tiếp tục trở thành điểm nóng khi hứng chịu các cuộc tấn công mới.
Suzuki vừa ra mắt xe môtô Suzuki V-Strom SX 250 2025, với một số thay đổi đáng tiền hơn. Xe có giá bán từ 198.018 rupee (khoảng 59 triệu đồng) tại Ấn Độ.
Với nhan sắc cuốn hút cùng vóc dáng săn chắc, 'chân dài bóng chuyền' Nguyễn Thảo Liên vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao với bộ ảnh bikini mới đầy nóng bỏng.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ngôi nhà 3 tầng của gia đình Hoa hậu Lương Thùy Linh ở Cao Bằng ngập sâu trong nước lũ.
Bài đăng 'khoe' thành quả tỉa hoa quả cho mâm cỗ Trung thu của một mẹ bỉm khiến netizen dở khóc dở cười vì thành quả vô cùng độc lạ.
Mỗi mùa thu, đồi cỏ Kochia ở Hitachi Seaside (Ibaraki) lại nhuộm đỏ rực, thu hút hàng nghìn du khách đến check-in giữa 'biển lửa' thiên nhiên độc đáo.
Lâm Bảo Châu tình tứ Lệ Quyên trong buổi ra mắt phim. Đăng Khôi nhớ cảm giác làm đám hỏi với Thủy Anh nhiều năm trước khi hai vợ chồng diện áo dài.