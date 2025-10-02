Hà Nội

Cận cảnh tổ hợp chống tăng bắn đạn kép do Việt Nam chế tạo

Quân sự

Cận cảnh tổ hợp chống tăng bắn đạn kép do Việt Nam chế tạo

Tổ hợp chống tăng THCT-105TM2 sử dụng đầu đạn mồi bẫy có thể vô hiệu hóa các loại hệ thống phòng thủ chủ động, giúp tiêu diệt các loại xe tăng hiện đại.

Trà Khánh
Tổ hợp chống tăng THCT-105TM2 là một trong những sản phẩm tiêu biểu được Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giới thiệu rộng rãi đến công chúng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua. Tổ hợp vũ khí này còn minh chứng cho sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong chế tạo, sản xuất ra nhiều loại súng chống tăng hiện đại, phục vụ trong huấn luyện cũng như nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.
THCT-105TM2 cũng là mẫu vũ khí chống tăng mới nhất do trong nước tự phát triển, sản xuất có thể chống lại các mẫu xe tăng hiện đại được trang bị giáp phản ứng nổ và hệ thống phòng vệ chủ động.
Theo số liệu công bố, THCT-105TM2 nặng 13,8 kg, tầm bắn thẳng (với mục tiêu cao 2 m) là 200 m, tầm bắn lớn nhất 400 m và bắn qua cỡ nòng chính 105 mm, nòng phụ 42 mm. Tổ hợp có thể bắn được các loại xe tăng có giáp phản ứng nổ dày 600 mm.
Điểm đặc biệt của tổ hợp chống tăng THCT-105TM2 là sử dụng thêm đầu đạn mồi bẫy. Đây là đầu đạn dùng để vô hiệu hóa các loại hệ thống phòng thủ chủ động trên xe tăng từ đó giúp đạn chính tiêu diệt mục tiêu.
Hiện nay, mỗi loại xe tăng đều có hệ thống phòng thủ chủ động. Hệ thống này giúp xe tăng phát hiện đầu đạn bắn đến trong 0,5 giây. Sau đó, xe tăng sẽ phóng ra đầu đạn đánh chặn đầu đạn tấn công.
Tuy nhiên, với THCT-105TM2, đầu đạn mồi bẫy sẽ phóng đến trước khiến xe tăng của đối phương kích hoạt hệ thống phòng ngự chủ động, phóng ra đầu đạn để phá hủy nó, khoảng 0,15 giây sau, đầu đạn chính mới bắn đến. Trong ảnh là đạn bẫy mồi của THCT-105TM2.
Lúc đó, hệ thống phòng ngự chủ động của xe tăng không kịp khởi động lại lần 2 (thời gian khởi động là 0,5 giây) dẫn đến bị tiêu diệt.
Theo số liệu công bố, loại đạn chính mà THCT-105TM2 là DTC-105TM2. Đây là loại đạn 105 mm, có chiều dài 1,1 m, khối lượng 6,8 kg, có khả năng xuyên thép khi có giáp phản ứng nổ lớn hơn hoặc bằng 600 mm.
Hai loại đạn của tổ hợp chống tăng THCT-105TM2 cùng ống phóng.
