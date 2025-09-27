Hà Nội

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Quân ủy TW về công nghiệp quốc phòng

Quân sự

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Quân ủy TW về công nghiệp quốc phòng

Chiều 27/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng #Tổng cục Công nghiệp quốc phòng #phát triển công nghiệp quốc phòng.

