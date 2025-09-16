Điểm mặt dàn pháo kéo có trong biên chế Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa
Tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, nhân dân lần đầu tiên được biết đến các mẫu pháo kéo có trong biên chế Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.
Trà Khánh
Theo thuyết minh tại triển lãm, pháo 122 mm D-30 có thể chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu chỉ trong 2,5 phút, nó có tầm bắn hiệu quả 15,4 km hoặc 21,9 km với đạn tăng tầm, tốc độ bắn cao nhất là 10-12 phát/phút hoặc trung bình 5-6 phát/phút.
Trong ảnh là pháo M2A1 sử dụng nòng pháo cỡ 105 mm, tầm bắn tối đa hơn 11 km. M2A1 thường sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu công sự, chế áp hỏa lực pháo binh nhờ tầm bắn xa, độ chính xác cùng khả năng sát thương cao. Trọng lượng của M2A1 là hơn 2.2 tấn, chiều dài thân pháo 5.9 m, trong đó chiều dài nòng là 2.3 m.
Pháo D-44 tầm bắn tối đa hơn 15km, tốc độ bắn từ 15 đến 20 phát/phút; Thời gian chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu từ 40 đến 60 giây. Trọng lượng chiến đấu D-44 chỉ 1,7 tấn.