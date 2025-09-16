Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Điểm mặt dàn pháo kéo có trong biên chế Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa

Tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, nhân dân lần đầu tiên được biết đến các mẫu pháo kéo có trong biên chế Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

Trà Khánh
kto-tr_3.jpg
Trong hàng trăm khí tài quân sự được Bộ Quốc phòng giới thiệu tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã lần đầu tiên giới thiệu hầu hết các mẫu pháo kéo có trang bị.
kto-tr_1.jpg
Hầu hết các mẫu pháo kéo có trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam đều do Nga sản xuất. Trong đó pháo có cỡ nòng lớn nhất là 152mm D-20 và nhỏ nhất 85mm D-44.
kto-tr_2.jpg
Nằm ngay trung tâm khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng, vị trí của giới thiệu của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa thu hút được sự quan tâm của nhân dân.
kto-tr_4.jpg
Ngoài pháo do Nga chế tạo, trong biên chế Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa còn có mẫu pháo kéo M2A1 do Mỹ chế tạo.
kto-tr_5.jpg
Trong ảnh pháo kéo 130 mm M46. Đây là mẫu pháo có tầm bắn xa nhất của pháo binh Việt Nam với 27km với đạn thông thường.
kto-tr_img-0189.jpg
Trong những năm qua ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã chủ động sản xuất và đáp ứng hầu hết các yêu cầu về đạn dược dành cho pháo binh trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó việc sản xuất đạn pháo không ngừng được cải tiến và sửa đổi để phù hợp với yêu cầu tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại.
kto-tr_7.jpg
Trong ảnh lần lượt từ trái sang là các mẫu pháo D-44, M46 và D-20.
kto-tr_8.jpg
Trong ảnh lần lượt từ trái sang là các mẫu pháo D-20, M46 và D-30.
kto-tr_9.jpg
Pháo 130mm M46, một trong những mẫu pháo gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của pháo binh Việt Nam. Tốc độ bắn cao nhất của M46 là 8 phát/phút hoặc trung bình 5-6 phát/phút. Pháo M46 có trọng lượng lên tới 7,7 tấn, dài 11,73 m, rộng 2,45 m. Nó có kíp chiến đấu 8 binh sĩ và có thể chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu chỉ trong 6-8 phút.
kto-tr_10.jpg
D-20 cũng là mẫu pháo làm nên tên tuổi "chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng" của pháo binh Việt Nam. Về thông số kỹ thuật, D-20 có trọng lượng chiến đấu 5.7 tấn, dài 8,69 m, rộng 2,35 m. Pháo có tầm bắn hiệu quả vào khoảng 18 km với đạn thông thường, tốc độ bắn tối đa có thể đạt 5-6 phát/phút.
kto-tr_11.jpg

Theo thuyết minh tại triển lãm, pháo 122 mm D-30 có thể chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu chỉ trong 2,5 phút, nó có tầm bắn hiệu quả 15,4 km hoặc 21,9 km với đạn tăng tầm, tốc độ bắn cao nhất là 10-12 phát/phút hoặc trung bình 5-6 phát/phút.

kto-tr_12.jpg

Trong ảnh là pháo M2A1 sử dụng nòng pháo cỡ 105 mm, tầm bắn tối đa hơn 11 km. M2A1 thường sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu công sự, chế áp hỏa lực pháo binh nhờ tầm bắn xa, độ chính xác cùng khả năng sát thương cao. Trọng lượng của M2A1 là hơn 2.2 tấn, chiều dài thân pháo 5.9 m, trong đó chiều dài nòng là 2.3 m.

kto-tr_13.jpg

Pháo D-44 tầm bắn tối đa hơn 15km, tốc độ bắn từ 15 đến 20 phát/phút; Thời gian chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu từ 40 đến 60 giây. Trọng lượng chiến đấu D-44 chỉ 1,7 tấn.

#Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa #pháo kéo #pháo 152mm #pháo 130mm #pháo M101 #Pháo D44

Bài liên quan

Quân sự

6,6 triệu lượt người tham quan khí tài Quân đội tại Triển lãm thành tựu đất nước

Theo Bộ Quốc phòng, hơn 6,6 triệu lượt người tham quan khu trưng bày trong nhà và ngoài trời của quân đội tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Chiều 15/9, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tham gia Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Chủ trì hội nghị Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Xem chi tiết

Quân sự

Ngắm dàn súng STV “made by Vietnam” tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện nay đã có thể sản xuất hầu hết các mẫu súng, đạn đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

kto-tr_img-0099.jpg
Tại gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước là các mẫu vũ khí bộ binh do công nghiệp quốc phòng Việt Nam phát triển và sản xuất. Trong đó nổi bật là các mẫu súng tiểu liên STV và súng ngắn SN..
kto-tr_img-0141.jpg
Trong số các mẫu súng bộ binh được trưng bày tại triển lãm, súng tiểu liên STV được chia thành nhiều cỡ nòng khác nhau. Trong đó nổi bật là các dòng súng STV như SHMT-M1, STL, STV-215, STV-022, STV-380 và STV-410
Xem chi tiết

Quân sự

Scud-B nền tảng xây dựng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hiện đại

Tên lửa Scud-B hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí “Quyết chiến - Quyết thắng" của bộ đội pháo binh - tên lửa hiện đại.

kto-tr_1.jpg
Được giới thiệu ngay cổng khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, hai tổ hợp tên lửa Scud-B (R 17E) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân đến tham quan triển lãm.
kto-tr_2.jpg
Tổ hợp tên lửa Scud-B được Việt Nam tiếp nhận của Liên Xô từ những năm 1980, hiện nay thuộc biên chế của Lữ đoàn Tên lửa 490, Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa, là loại tên lửa đạn đạo hiện đại và tại Đông Nam Á chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới