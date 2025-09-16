Điểm mặt dàn pháo kéo có trong biên chế Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa

Tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, nhân dân lần đầu tiên được biết đến các mẫu pháo kéo có trong biên chế Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

Trong hàng trăm khí tài quân sự được Bộ Quốc phòng giới thiệu tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã lần đầu tiên giới thiệu hầu hết các mẫu pháo kéo có trang bị.

Hầu hết các mẫu pháo kéo có trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam đều do Nga sản xuất. Trong đó pháo có cỡ nòng lớn nhất là 152mm D-20 và nhỏ nhất 85mm D-44.

Nằm ngay trung tâm khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng, vị trí của giới thiệu của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa thu hút được sự quan tâm của nhân dân.

Ngoài pháo do Nga chế tạo, trong biên chế Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa còn có mẫu pháo kéo M2A1 do Mỹ chế tạo.

Trong ảnh pháo kéo 130 mm M46. Đây là mẫu pháo có tầm bắn xa nhất của pháo binh Việt Nam với 27km với đạn thông thường.

Trong những năm qua ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã chủ động sản xuất và đáp ứng hầu hết các yêu cầu về đạn dược dành cho pháo binh trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó việc sản xuất đạn pháo không ngừng được cải tiến và sửa đổi để phù hợp với yêu cầu tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Trong ảnh lần lượt từ trái sang là các mẫu pháo D-44, M46 và D-20.

Trong ảnh lần lượt từ trái sang là các mẫu pháo D-20, M46 và D-30.

Pháo 130mm M46, một trong những mẫu pháo gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của pháo binh Việt Nam. Tốc độ bắn cao nhất của M46 là 8 phát/phút hoặc trung bình 5-6 phát/phút. Pháo M46 có trọng lượng lên tới 7,7 tấn, dài 11,73 m, rộng 2,45 m. Nó có kíp chiến đấu 8 binh sĩ và có thể chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu chỉ trong 6-8 phút.

D-20 cũng là mẫu pháo làm nên tên tuổi "chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng" của pháo binh Việt Nam. Về thông số kỹ thuật, D-20 có trọng lượng chiến đấu 5.7 tấn, dài 8,69 m, rộng 2,35 m. Pháo có tầm bắn hiệu quả vào khoảng 18 km với đạn thông thường, tốc độ bắn tối đa có thể đạt 5-6 phát/phút.

Theo thuyết minh tại triển lãm, pháo 122 mm D-30 có thể chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu chỉ trong 2,5 phút, nó có tầm bắn hiệu quả 15,4 km hoặc 21,9 km với đạn tăng tầm, tốc độ bắn cao nhất là 10-12 phát/phút hoặc trung bình 5-6 phát/phút.

Trong ảnh là pháo M2A1 sử dụng nòng pháo cỡ 105 mm, tầm bắn tối đa hơn 11 km. M2A1 thường sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu công sự, chế áp hỏa lực pháo binh nhờ tầm bắn xa, độ chính xác cùng khả năng sát thương cao. Trọng lượng của M2A1 là hơn 2.2 tấn, chiều dài thân pháo 5.9 m, trong đó chiều dài nòng là 2.3 m.

Pháo D-44 tầm bắn tối đa hơn 15km, tốc độ bắn từ 15 đến 20 phát/phút; Thời gian chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu từ 40 đến 60 giây. Trọng lượng chiến đấu D-44 chỉ 1,7 tấn.